Arrasate

El dixieland y el swing llenarán de ritmo la plaza 1 de mayo y de trikitixa el Portalón

El Diario Vasco

Arrasate.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44

El dixieland y el swing llenarán de ritmo la plaza 1 de mayo esta tarde a partir de las 18.00 horas. Y los ritmos de la trikitixa sonarán en el Portalón de 19.30 en adelante de la mano del grupo Eme ki. Ambas actuaciones han sido organizadas por Ibai-Arte en el marco de la feria de stock Merkemerkaua de primavera-verano.

La Elen's River Dixie Band ofrecerá un concierto vibrante en el que el jazz tradicional de Nueva Orleans se fusionará con la energía del swing.

La banda, nacida en 2021 y formada por destacados músicos de la escena vasca, estará acompañada por seis bailarines de Lindy Hop, que pondrán ritmo y movimiento a la cita, convirtiéndola en un espectáculo total.

El grupo está integrado por músicos de primer nivel de la escena vasca: Zigor Martínez (clarinete), Julen Izarra (saxo tenor), Rubén Salvador (trompeta), Imanol Iribarren (trombón), Ibon Díaz (banjo), Ramontxo Vega (sousaphone) y Aitor Etxagibel (batería).

Por su parte el trío Eme ki está integrado por tres chicas jóvenes del Alto Deba –Leire, Dorleta y June– que a través de las voces y de los instrumentos acústicos unen tradición y frescura.

