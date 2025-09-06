Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En la estela se lee: 'Valerius Tirio Dialco votum libens merito'. Es decir, es una inscripción votiva a un dios llamad Dialco . DV

Arrasate-Mondragón

Dialco, ¿el primitivo nombre de dios?

La inscripción del dios Dialco en la estela votiva de San Valerio podría ser la forma primitiva euskérica de pronunciar el término Jainko

Kepa Oliden

Arrasate

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:53

Desentrañar el etimología de Dialco, el dios al que un tal Valerius Tirio dedicó una estela votiva en época romana, es todo un desafío ... semántico. Aquella estela constituye el testimonio escrito más antiguo documentado en Arrasate referido al nombre de un dios. O a la denominación genérica de dios. Porque, como asevera Ramón Ugalde, «de dialco a jainko (dios, en euskara) no hay tanta diferencia». La hipótesis que aventura este profesor de Historia jubilado y entusiasta de las investigaciones histórico-filológicas apunta a que «pudiera ser que la forma primitiva de Jainko fuera Dialco».

