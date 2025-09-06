Dialco, ¿el primitivo nombre de dios?

Desentrañar el etimología de Dialco, el dios al que un tal Valerius Tirio dedicó una estela votiva en época romana, es todo un desafío ... semántico. Aquella estela constituye el testimonio escrito más antiguo documentado en Arrasate referido al nombre de un dios. O a la denominación genérica de dios. Porque, como asevera Ramón Ugalde, «de dialco a jainko (dios, en euskara) no hay tanta diferencia». La hipótesis que aventura este profesor de Historia jubilado y entusiasta de las investigaciones histórico-filológicas apunta a que «pudiera ser que la forma primitiva de Jainko fuera Dialco».

Especialistas como el profesor de Historia Antigua de la Universidad Pública de Navarra Jokin Lantz atribuyen la autoría de la estela votiva a un Valerius Tirio cuyo nombre es romano pero su apellido –Tirio– indígena. Y le dedica la estela a un dios, también indígena, al que denomina Dialco.

Por tanto, entraría dentro de los posible que el tal Valerius Tirio fuera un antiguo habitante hace dos mil años del entorno que hoy conocemos como Mietzerreka y Arrasate.

Al menos, se sabe que la estela votiva permanecía desde tiempos inmemoriales en la ermita de San Valerio de Mietzerreka. Incluso fue durante siglos venerada como una piedra 'santa'. Hasta que en el siglo XVIII la Inquisición mandó enterrarla para erradicar la idolatría a un dios 'pagano'.

Un avispado historiador la desenterró secretamente a principios de siglo XIX y se la llevó a Madrid. Actualmente reposa en un museo arqueológico de Cuenca, atribuida inexplicablemente al yacimiento romano de Segóbriga.

Pronunciación

La hipótesis de que el tal Valerius Tirio fuera un nativo de estas tierras plantea la incógnita, señala Ugalde, de «cómo se pronunciaría aquí en su época Dialco; quizá Xialko o Yalko o Ialko...». Esas variaciones «no serían extrañas en euskara». En el dialecto vizcaíno son hoy por hoy muy comunes la pronunciación de los sonidos entre las letras D y J o Y, añade este investigador.

Así la L de Dialco podría haberse transformado en N, como hoy se dice jainko. De hecho, Ugalde menciona ejemplos de esta variación como laranja/naranja o larru/narru e incluso dentro de la palabra, como untze/iltze o eultzi/ontzi. Por tanto «evolucionar de Jalko a Janko entra dentro de los posible sin forzar las normas fonológicas». Y recuerda Ugalde que el término Janko «existe en euskara y se emplea en el dialecto de Baigorri para referirse a dios».

Este investigador considera que se puede considerar que Dialko es la denominación euskérica primitiva de dios. En su opinión, desde el punto de vista del materialismo cultural «tendría mucho sentido un dios así; una divinidad que favorecería la prodigalidad. Espiritualidad sí, pero ayuda a procurarse una vida más cómoda», sostiene Ugalde.