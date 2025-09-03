Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Unos niños experimentan con la txalaparta durante la fiestas de 2024. DV

Arrasate

El descenso del 'xaguxar' abrirá mañana las fiestas del barrio de Elma

El barrio de Erguin tomará el relevo festivo el próximo fin de semana con un 'Barikurock' con Perlata y Marte Lasarte

El Diario Vasco

Arrasate.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11

El descenso del 'xaguxar' o murciélago dará mañana el pistoletazo de salida a las fiestas del barrio de Elma, con un programa cargado de actividades que se prolongarán durante todo el fin de semana combinando cultura, música y diversión para todas las edades

Mañana viernes 5 arrancarán los festejos a las 18.30 horas con una chocolatada para los pequeños, una hora después a las 19.30 se oficiará el descenso del murciélago con bolo bolo incluido.

A partir de las 20.30 el dj Markel Goikolea animará el ambiente de la 'xaguxar afaria' en la que cada cual se llevará su cena.

El sábado 6 la jornada festiva arrancará a las 11.00 con actividades y juegos sensoriales para los niños de hasta seis años. También habrá hinchables.

Sobre las 12.30 comenzara el trikipoteo previo a la comida popular.

Para la tarde se recomienda a la chavalería llevar bañador y toalla para los hinchables de agua y la fiesta de la espuma; por la tarde -noche habrá karaoke de 19.30 a 21.00 de la noche, media hora después comenzara el toro de fuego y los fuegos artificiales, y a su término empezará el concierto del grupo Eraso!

El domingo a mediodía habrá gaiteros y gigantes, y paellada a las 14.00. Por la tarde, a las 17.30 horas, el mago Tor ofrecerá una actuación.

Erguin tomará el relevo

El barrio de Erguin tomará el relevo festivo el siguiente fin de semana, comenzando el viernes con bolo-bolo en Usaetxe, chocolatada, juegos infantiles, pintxopote y una nueva edición del festival 'Barikurock' que contará con las actuaciones de los grupos Perlata y Marte Lasarte.

