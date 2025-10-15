Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrasate

Degustación de productos elaborados con manzana este sábado en Sebero

El Diario Vasco

Arrasate.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:52

Una degustación de productos elaborados con manzana dará sabor a la feria mensual de productos locales que se celebrará este sábado en la plaza Seber Altube de 09.00 a 13.30. Además, aprovechando la temporada, se pondrá en valor la manzana con la venta de esta fruta así como tartas de manzana, tés, mermeladas, sidra, vinagre, zumo... La degustación de productos de manzana correrá a cargo de Lizagasar, un puesto participante en la feria dedicado a la manzana.

Se podrán degustar, entre otros, puré de manzana, mermelada, sidra y zumo. Además, entre todos los compradores en la feria se sortearán 10 cestas con manzanas y productos derivados.

