El curso deportivo arranca con la oferta de novedades en escalada y 'full fitness'

El curso deportivo 2025/2026 ofertará un extenso catálogo de actividades en Musakola y Uarkape, e incorpora algunas novedades como la escalada o el ' ... full fitness'. Serán en total más de una treintena modalidades de actividad física que la ciudadanía tendrá ocasión de conocer y experimentar durante las jornadas de puertas abiertas programadas los días 8, 9 y 10 de septiembre. Quien desee probar gratis cualquiera de las actividades solo tiene que inscribirse por teléfono (943 252 030) por correo electrónico (kirola@arrasate.eus)-

Entre las novedades que incorpora el nuevo curso se incluye la actividad denominada 'full fitness', que se impartirá los lunes y miércoles (07.00, 17.30 y 19.30) y martes y jueves (09.30, 17.00 y 19.30) en el polideportivo de Musakola. Consiste en una combinación de diferentes actividades físicas, como TRX, body pump, core stretching... que varían cada de semana.

Asimismo, el rocódromo de Uarkape ofertará cursillos de escalada adaptados para cada tramo de edad. Habrá escalada para los niñas y niños de 8 a 10 años (lunes y miércoles a las 17.30) y de 10 a 12 años (martes y jueves a las 17.30); para adolescentes de 12-16 años (lunes y miércoles a las 18.30), y para mayores de 16 años (martes y jueves a las 18.30).

Esta instalación deportiva acogerá además sendos cursos de k-stretch y de hipopresivos.

Musakola

El grueso de la oferta de cursos deportivos se concentrará como siempre en las instalaciones Musakola, con casi una treintena entre actividades de sala y acuáticas.

Entre las primeras, figuran las actividades de pilates, yoga, body balance, adaptada, k-stretch, crossfit jóvenes, zumba jóvenes, spinning jóvenes, gimnasia, 'core stretching', total training, zumba, spinning, body pump, hit-trx, hit30 y la mencionada novedad del 'full fitness'.

Entre las actividades acuática se cuentan las modalidades de 'aquagym', 'matrogym', natación adaptada, natación de adultos (iniciación, perfeccionamiento y training), así como cursos para niños y niñas de diferentes niveles: zapaburuak, marmoka, izokina y marrazoa.

Por otro lado, Musakola y Uarkape disponen de servicio de monitores, así como de un servicio de orientación para la actividad física para personas con poco hábito para practicar deporte.