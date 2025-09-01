Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de niñas y niños asiste a una clase de natación en las piscinas de Musakola. DV

Arrasate-Mondragón

El curso deportivo arranca con la oferta de novedades en escalada y 'full fitness'

Musakola y Uarkape invitan a experimentar su oferta de cursillos en las jornadas de puertas abiertas de los días 8, 9 y 10 de septiembre

Kepa Oliden

Arrasate

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:08

El curso deportivo 2025/2026 ofertará un extenso catálogo de actividades en Musakola y Uarkape, e incorpora algunas novedades como la escalada o el ' ... full fitness'. Serán en total más de una treintena modalidades de actividad física que la ciudadanía tendrá ocasión de conocer y experimentar durante las jornadas de puertas abiertas programadas los días 8, 9 y 10 de septiembre. Quien desee probar gratis cualquiera de las actividades solo tiene que inscribirse por teléfono (943 252 030) por correo electrónico (kirola@arrasate.eus)-

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  10. 10

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El curso deportivo arranca con la oferta de novedades en escalada y 'full fitness'

El curso deportivo arranca con la oferta de novedades en escalada y &#039;full fitness&#039;