Cruz Roja inicia este jueves en Eroski la recogida de juguetes para niños de familias vulnerables

Arrasate-MondragónCruz Roja inicia este jueves en Eroski la recogida de juguetes para niños de familias vulnerables
El Diario Vasco
Arrasate-Mondragón
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30
Voluntarios de Cruz Alto Deba iniciarán este jueves y viernes en el híper de Eroski la recogida de la donación de juguetes educativos para ... niños y niñas de familias en riesgo de exclusión social. Esta recogida tendrá continuación los días 12 y 13 de diciembre. También se puede colaborar con un donativo económico a ingresar en la cuenta ES52 3035 0050 72 0500751008 indicando en el concepto '20055-juguete/jostailua'.
El proyecto 'Juguete Educativo' de Cruz Roja busca que ningún niño o niña de familias en situación de vulnerabilidad residentes en la comarca se quede sin un nuevo juguete en estas fechas próximas a Navidad. La campaña se extiende a los ocho municipios que Cruz Roja atiende desde su sede en Elorregi-San Prudencio: Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga y Oñati.
La campaña tiene un doble objetivo: repartir juguetes nuevos con un claro valor educativo a menores de familias en riesgo de exclusión; y, por otro, sensibilizar sobre la importancia del juego en el desarrollo infantil, clave en la construcción de la personalidad y del fortalecimiento de relaciones sociales positivas.
