Voluntarios de Cruz Roja recogerán la donación de juguetes. DV

Arrasate-Mondragón

Cruz Roja inicia este jueves en Eroski la recogida de juguetes para niños de familias vulnerables

El Diario Vasco

Arrasate-Mondragón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30

Comenta

Voluntarios de Cruz Alto Deba iniciarán este jueves y viernes en el híper de Eroski la recogida de la donación de juguetes educativos para ... niños y niñas de familias en riesgo de exclusión social. Esta recogida tendrá continuación los días 12 y 13 de diciembre. También se puede colaborar con un donativo económico a ingresar en la cuenta ES52 3035 0050 72 0500751008 indicando en el concepto '20055-juguete/jostailua'.

