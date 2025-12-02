Cruz Roja activa la campaña 'juguete educativo' para recabar donaciones con destino a niños de familias vulnerables Los días 4, 5, 12 y 13 de diciembre voluntarios de Cruz Roja instalarán un stand en el híper Eroski de Musakola

En el marco del proyecto «Juguete Educativo» Cruz Roja ha puesto en marcha en Alto Deba la campaña de recogida de juegos y juguetes. Una iniciativa que busca que ningún niño o niña de familias en situación de vulnerabilidad residentes en la comarca se quede sin un nuevo juguete en estas fechas próximas a navidad. La campaña se extiende a los ocho municipios que Cruz Roja atiende desde su sede en Elorregi–San Prudencio: Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga y Oñati.

La campaña tiene un doble objetivo: por un lado, repartir juguetes nuevos con un claro valor educativo a menores de familias en riesgo de exclusión; y, por otro, sensibilizar sobre la importancia del juego en el desarrollo infantil, clave en la construcción de la personalidad y del fortalecimiento de relaciones sociales positivas.

«En Alto Deba desarrollamos numerosos proyectos a lo largo del año para atender a las personas en situación de vulnerabilidad que residen en nuestra comarca, desde personas mayores hasta menores de edad. Somos el propio voluntariado de Cruz Roja en la comarca quienes diseñamos y ejecutamos estas iniciativas», explica Javier Igartua, presidente de la Asamblea de Cruz Roja en Alto Deba, quien extiende la invitación «Las puertas de Cruz Roja están siempre abiertas a todas las personas que se acerquen para participar en estas campañas solidarias como voluntariado. No hace falta más que voluntad y acercarse a la sede de Cruz Roja en Alto Deba» .

Más de 25 personas voluntarias de Cruz Roja participarán en la campaña, que está articulada en dos fases. En la primera se buscará recaudar los fondos y los juguetes suficientes. En la segunda fase, se entregarán los juguetes a las familias destinatarias, previamente identificadas en colaboración con los servicios sociales municipales.

Stand en Eroski este viernes y sábado

Además, los próximos días, jueves 4 y viernes 5 de diciembre, así como el viernes 12 y sábado 13 de diciembre, Cruz Roja instalará un stand en el Hipermercado Eroski de Arrasate para informar sobre el contenido educativo de la campaña, recaudar fondos mediante la venta de cheques-juguete y recoger juguetes nuevos donados. En esta tarea, la campaña contará con la colaboración de numerosas personas del Centro Garagune de Arrasate que ayudarán a la atención del stand de Cruz Roja en esas fechas.

Cruz Roja agradece todas las donaciones que pueda recibir con el fin de hacer llegar un juguete a cada niño y niña de familias en situación de pobreza de nuestro entorno más cercano. Las donaciones pueden realizarse a la cuenta corriente habilitada para ello indicando – muy importante – el concepto «20055 - Jostailua/juguete» en la cuenta ES52 3035 0050 72 0500751008 de Cruz Roja Alto Deba.

Los interesados en participar en esta campaña como voluntariado o en otras campañas que Cruz Roja desarrolla a lo largo del año, pueden contactar con Cruz Roja en Alto Deba a través del teléfono 943 76 55 76 o del correo electrónico altodeba@cruzroja.es