La extracción de la basura de los cauces fluviales será una de las tareas de los peones forestales. DV

Arrasate-Mondragón

Contratarán a 13 desempleados para labores forestales, obras y jardinería

Serán contratos de seis meses y los cometidos van del control de plantas invasoras a la limpieza de mobiliario urbano o la reparación de aceras

Kepa Oliden

Arrasate

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

Comenta

El Ayuntamiento contratará a 13 personas desempleadas para realizar labores forestales, de jardinería, albañilería y limpieza de mobiliario urbano y edificios municipales. Los contratos ... serán temporales, de 6 meses de duración y a jornada completa), y se inscriben dentro del Programa de Acciones Locales de Promoción de Empleo de Lanbide 2025.

