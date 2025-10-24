Contratarán a 13 desempleados para labores forestales, obras y jardinería

El Ayuntamiento contratará a 13 personas desempleadas para realizar labores forestales, de jardinería, albañilería y limpieza de mobiliario urbano y edificios municipales. Los contratos ... serán temporales, de 6 meses de duración y a jornada completa), y se inscriben dentro del Programa de Acciones Locales de Promoción de Empleo de Lanbide 2025.

Las contrataciones incluyen a cuatro peones forestales con el cometido de extraer la basura acumulada en los cauces fluviales, el control de plantas invasoras, plantaciones y podas de árboles, desbroces de terrenos de núcleo rural, visualizar hitos entre parcelas, mantenimiento de la red de caminos naturales y del parque de huerta recreativa.

Como requisito específico alguno de los cuatro deberá hallarse en posesión del permiso de conducir B.

También se contratará un jefe de equipo de los peones forestales, que deberá tener el permiso de conducir B y acreditar un nivel de euskera de PL1 o equivalente. Se responsabilizará de organizar el equipo de trabajadores forestales y de la coordinación con el técnico de medio rural, así como de la prevención de riesgos laborales y del control de máquinas, herramientas y vehículos.

Limpiadores

Asimismo se contratarán 4 peones que se dedicarán a realizar una limpieza extraordinaria del mobiliario urbano de diferentes zonas del municipio, y puntualmente limpieza de edificios públicos.

También se contratará un peón de albañil que tendrá asignada la tarea de realizar trabajos de apoyo en aceras y otros trabajos de albañilería. Y un oficial del mismo ramo cuyas funciones consistirán en la reparación de aceras y otros trabajos de albañilería.

Por último, el ayuntamiento dará empleo a dos peones de jardinería para realizar labores de mantenimiento y renovación de jardines.

Tanto al oficial como al peón de albañilería y a los dos jardineros se les exige hallarse en posesión del permiso de conducir B.

Los y las aspirantes a estos empleos temporales deberán estar inscritas y dadas de alta como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

Asimismo habrán de estar empadronados en alguno de municipio de la comarca del Alto Deba con seis meses de antelación a la fecha de la convocatoria.

No podrán ser contratadas las personas que lo hayan sido por la misma entidad en las convocatorias de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2024, así como en las convocatorias de ayudas para la contratación de personas jóvenes por entidades locales en el marco del Programa FSE Plus del País Vasco 2021-2027 para el ejercicio 2024. Los requisitos se detallan en el BAZ.