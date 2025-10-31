Consulta pública en el proceso de redacción de la nueva ordenanza municipal de tráfico

K. O. arrasate. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento quiere fomentar la participación ciudadana en la redacción de la nueva ordenanza sobre la circulación y el uso de las vías públicas. Para ello, ha puesto en marcha una consulta pública que permanecerá abierta hasta el 17 de noviembre.

Tal y como explicaba la concejala de Urbanismo, Transición Ecológica y Movilidad Garazi Etxeberria, «como anunciamos en el último pleno, estamos redactando una nueva ordenanza de circulación. Por un lado, porque la actual (aprobada en 2014) está desfasada, y por otro, porque así lo recoge el Plan de Movilidad aprobado en abril. El objetivo es contar con una ordenanza que regule todos los vehículos».

Dado que la ordenanza actualmente en vigor ha quedado obsoleta, porque no contempla correctamente los vehículos de movilidad personal, las velocidades generales ni otros aspectos relacionados,,. el Consistorio lleva meses trabajando en un texto actualizado, adaptado a la realidad social y jurídica.

Entre los vehículos personales que se regularán estarán coches, motocicletas, bicicletas, patinetes eléctricos y, en general, «todos los vehículos relacionados con la movilidad».

Por medio de esta consulta pública se busca recoger las opiniones y aportaciones de la ciudadanía, asociaciones y entidades, con el fin de garantizar una visión amplia y participativa en todos los ámbitos que pueda afectar la nueva norma.

Etxeberria ha añadido que «queremos animar a la ciudadanía a realizar sugerencias, quejas o propuestas relacionadas con la circulación y el uso de las vías urbanas. Aunque la profesionalidad de los técnicos municipales garantizará una visión técnica completa, queremos escuchar también lo que forma parte del día a día de la ciudadanía, para que la ordenanza sea completa y adaptada a sus necesidades».

La participación se puede realizar a través del portal municipal partaidetza.arrasate.eus, enviando las aportaciones y propuestas de forma sencilla. Según el Ayuntamiento, la nueva ordenanza busca mejorar la convivencia y la movilidad conciliando las necesidades ciudadanas con la actualización de la normativa vigente».