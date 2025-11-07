Construir el nuevo bypass de la red de suministro de agua potable costará 2,5 millones

Kepa Oliden arrasate. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Tras los capítulos de Urbanismo y de políticas de cuidados y desarrollo comunitario, el tercer eje del proyecto presupuestario para 2026 estriba en la transición ecológica y sostenibilidad. Y en este tercer capítulo apuesta, entre otras cosas, por ampliar la red de bidegorris y crear nuevos aparcamientos para bicicletas. Para ello invertirá 380.000 euros; impulsar el urbanismo táctico (150.000 euros) en cuestiones como por ejemplo la peatonalización de Zarugalde o el ordenamiento del tráfico Cerrajera-Avenida Navarra...; crear dos cargadores eléctricos para coches (25.000 euros); la fase final de la digitalización de los contadores de agua (683.000 euros), o la dinamización de la Mesa de Alimentación y definición del mercado (19.000 euros)

Especial relevancia tiene por su carácter estratégico y por su cuantía económica el proyecto para construir el nuevo bypass para el abastecimiento de agua potable. Será una conducción auxiliar soterrada que discurrirá por el mismo trazado que la del gas natural, y que reemplazará al bypass provisional que hubo que tender con urgencia entre Zalduspe y Asuela tras la grave avería sufrida en 2022 por la red principal, y entonces única.

Este proyecto se financiará con remanentes del presente ejercicio durante el segundo semestre de 2026, con una inversión prevista de 2,5 millones. «De esta manera, el abastecimiento de agua quedará garantizado ante riesgos de este tipo» señala Joseba Ezpeleta.

Por otro lado, el gobierno ha hechos públicas «para que la ciudadanía sea consciente de los que cuestan» las partidas de recogida y tratamiento de residuos: (2.592.216 euros); limpieza viaria: 2.232.450 euros) y mantenimiento de parques y jardines (1.027.505 euros).