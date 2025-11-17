Conferencia para presentar el cohousing sénior que se desarrolla en Murgia

K. O. arrasate. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Representantes de Cohousing Lagungarri de Murgia, impartirán una charla este martes en la sala Jokin Zaitegi de Kulturate (18.00) para presentar este proyecto pionero en Euskadi.

Invitados por el Consejo de Mayores de Arrasate (ANAKON), describirán el proyecto de cohousing sénior Lagungarri que se desarrollará en Murgia y que reúne a un grupo de personas que desean compartir valores como la cooperación, la sostenibilidad ambiental y el apoyo mutuo.

En un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y el aislamiento social, el nuevo proyecto de cohousing se presenta como respuesta innovadora a las necesidades actuales de convivencia y accesibilidad. Este modelo de vivienda colaborativa propone un estilo de vida que combina la independencia de un hogar privado con la fuerza de una comunidad activa y solidaria.

El cohousing se basa en un principio sencillo: cada residente dispone de su vivienda privada, pero comparte espacios como cocinas comunitarias, huerto, talleres, lavandería salas multiusos y zonas recreativas. Este modelo no solo reduce costes y consumo, sino que también fortalece el tejido social y mejora la calidad de vida de sus habitantes.