Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escaparate de Loramendi Intersport de Gaba Baltza del año pasado. DV

Arrasate-Mondragón

Los comercios vestirán sus escaparates de Gaba Baltza en un concurso con voto popular

El Diario Vasco

Arrasate.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:22

Comenta

La asociación de comerciantes Ibai-Arte ha organizado una nueva edición del Concurso de Escaparates de Gaba Baltza. Esta propuesta combina comercio, cultura y tradición, dando la bienvenida a una celebración cada vez más arraigada en Arrasate, al tiempo que dinamiza del comercio local.

Durante estos días, los escaparates de Altuna lurrindegia, Arrasate Optika Optometría, Bea lencería, Elkoro osagarriak, Ennea, Intersport Loramendi (Garibai), Kapikua, Kids&Us, Kili-Kolo, Luko, Maitia, Resusta Karririki y Sustrai se vestirán con la magia de Gaba Baltza.

Los arrasatearras podrán disfrutar de sus decoraciones y votar su escaparate favorito, valorando especialmente la imaginación, creatividad, originalidad y ambientación tradicional inspirada en esta noche tan especial.

La elección de los escaparates ganadores será mediante votación popular. Cualquier persona podrá participar enviando un WhatsApp al 688 734 149 con el nombre del comercio elegido.

Cada número de teléfono podrá emitir un solo voto, y la votación permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre de 2025.

Premios

Los escaparates premiados recibirán un primer premio de 300 euros y un segundo de 200 euros en vales de compra de Ibai-Arte

Además, entre todas las personas que participen en la votación se sortearán cuatro vales de compra de 50 euros para consumir en los comercios asociados de Arrasate.

El fallo del jurado se dará a conocer a través de los medios de comunicación y redes sociales de Ibai-Arte, y la asociación contactará directamente con las personas ganadoras para la entrega de premios a los votantes agraciados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  9. 9 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los comercios vestirán sus escaparates de Gaba Baltza en un concurso con voto popular

Los comercios vestirán sus escaparates de Gaba Baltza en un concurso con voto popular