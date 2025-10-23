Los comercios vestirán sus escaparates de Gaba Baltza en un concurso con voto popular

La asociación de comerciantes Ibai-Arte ha organizado una nueva edición del Concurso de Escaparates de Gaba Baltza. Esta propuesta combina comercio, cultura y tradición, dando la bienvenida a una celebración cada vez más arraigada en Arrasate, al tiempo que dinamiza del comercio local.

Durante estos días, los escaparates de Altuna lurrindegia, Arrasate Optika Optometría, Bea lencería, Elkoro osagarriak, Ennea, Intersport Loramendi (Garibai), Kapikua, Kids&Us, Kili-Kolo, Luko, Maitia, Resusta Karririki y Sustrai se vestirán con la magia de Gaba Baltza.

Los arrasatearras podrán disfrutar de sus decoraciones y votar su escaparate favorito, valorando especialmente la imaginación, creatividad, originalidad y ambientación tradicional inspirada en esta noche tan especial.

La elección de los escaparates ganadores será mediante votación popular. Cualquier persona podrá participar enviando un WhatsApp al 688 734 149 con el nombre del comercio elegido.

Cada número de teléfono podrá emitir un solo voto, y la votación permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre de 2025.

Premios

Los escaparates premiados recibirán un primer premio de 300 euros y un segundo de 200 euros en vales de compra de Ibai-Arte

Además, entre todas las personas que participen en la votación se sortearán cuatro vales de compra de 50 euros para consumir en los comercios asociados de Arrasate.

El fallo del jurado se dará a conocer a través de los medios de comunicación y redes sociales de Ibai-Arte, y la asociación contactará directamente con las personas ganadoras para la entrega de premios a los votantes agraciados.