Javier Inda, presidente de Ibai-Arte, muestra las tabletas a regalar. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

Chocolate para dar sabor al comercio

Los establecimientos asociados de Ibai-Arte regalarán durante esta semana 2.500 tabletas de chocolate de Comercio Justo

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

El chocolate dará sabor al comercio local y endulzará la vida de sus clientes con una nueva edición de la campaña Black Arrasate. Los ... establecimientos asociados de Ibai-Arte regalarán a sus clientes durante esta semana 2.500 tabletas de chocolate negro provenientes del Comercio Justo. Por sexto año consecutivo, la asociación Ibai-Arte ha lanzado esta golosa campaña en colaboración con la ONG Harreman.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

