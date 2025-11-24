Chocolate para dar sabor al comercio

El chocolate dará sabor al comercio local y endulzará la vida de sus clientes con una nueva edición de la campaña Black Arrasate. Los ... establecimientos asociados de Ibai-Arte regalarán a sus clientes durante esta semana 2.500 tabletas de chocolate negro provenientes del Comercio Justo. Por sexto año consecutivo, la asociación Ibai-Arte ha lanzado esta golosa campaña en colaboración con la ONG Harreman.

Esta iniciativa, concebida en una contraposición al Black Friday, invita a la ciudadanía a un consumo «reflexivo, consciente, experiencial y sostenible que valora la proximidad y la calidad humana». Una campaña que no solo ofrece un delicioso regalo, sino también destaca la importancia de apoyar el comercio local y la economía de proximidad, es una verdadera celebración de lo cercano, lo auténtico y justo.

Además, el chocolate que se regalara es de comercio justo comprado en la tienda que tiene la ONG Harreman en Arrasate que hace que no solo sea un «regalo dulce, sino un símbolo». Al elegir este producto, la campaña fomenta un desarrollo socioeconómico sostenible en las comunidades productoras, garantizando sueldos y condiciones laborales justas.

El enfoque central de la campaña de este año es 'cocinar' el comercio local a través de la metáfora del chocolate, revelando los elementos que hacen que la experiencia de compra en Arrasate sea genuina y especial. La campaña invita a la ciudadanía a descubrir la receta secreta y única del comercio local. «El comercio local de Arrasate no solo ofrece productos de calidad, sino también valores inmateriales que son el corazón de la iniciativa», señalan desde Ibai-Arte.

Ingredientes de la receta local

Bajo el lema 'Degusta los ingredientes del comercio de Arrasate', la campaña Black Arrasate de este año se propone definir los componentes esenciales que el pequeño comercio ofrece a la comunidad.

Sus 'ingredientes' son la «esencia de la experiencia de compra es el 100 por cien de dedicación diaria y cariño de los comerciantes. Este es el factor humano que distingue la atención en las tiendas de Arrasate».

Sus 'propiedades', las tiendas «llenas de agradecimiento a todos los clientes, convirtiendo cada compra en un gesto de reciprocidad. Se trata de una compra con valor recíproco y emocional».

Y su modo de uso, la instrucción de «comparte y disfrutar». Los comerciantes anima a la comunidad a «vivir la experiencia de compra local y difundir sus beneficios».

Al mismo tiempo, desde la asociación Ibai-Arte subrayan la importancia del impacto a largo plazo de la compra local en el municipio, buscando reforzar el tejido social y económico y demostrando que este gesto es una muestra de apoyo a la sostenibilidad y la autenticidad.

Este enfoque pone de relieve que comprar en el comercio de Arrasate «es un acto que enriquece la comunidad y promueve una economía sostenible, compartiendo la calidez y la autenticidad que también caracterizan al chocolate de comercio justo que se reparte».

Visita la Tienda de Harreman

La colaboración con la ONG Harreman va más allá del simple reparto de chocolate de comercio justo. Desde Ibai-Arte, invitan a toda la ciudadanía de Arrasate a «visitar la tienda de Harreman y conocer de primera mano los productos y proyectos que promueven un mundo más justo».

Cada compra en la tienda de la ONG «no solo apoya directamente a los productores locales e internacionales, sino que contribuye a un desarrollo sostenible y equitativo en comunidades vulnerables».

Al sumare a esta iniciativa, la asociación Ibai-Arte busca demostrar que «al elegir dónde y cómo compramos, tenemos el poder de ser agentes de cambio positivo, sembrando la semilla de un futuro más justo y dulce para todos».