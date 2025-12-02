Cegasa Energía e Ikerlan desarrollan un nuevo modelo de baterías más eficientes, ciberseguras y conectadas a la nube La colaboración entre ambas compañías destaca la experiencia industrial de CEGASA Energía y la capacidad tecnológica de Ikerlan para anticiparse a las demandas del mercado energético

Un equipo de más de 10 profesionales está participando en el desarrollo de estos avances

Cegasa Energía, compañía líder europea en soluciones de almacenamiento energético con más de 90 años de trayectoria, da un paso más en su estrategia como referente europeo en el desarrollo y fabricación de baterías avanzadas gracias a la colaboración con el centro tecnológico Ikerlan, que permitirá impulsar nuevas capacidades en materia de eficiencia, ciberseguridad y conectividad en la nube para sus sistemas energéticos.

Una alianza en la que Cegasa Energía se ha apoyado en la capacidad multitecnológica del brazo tecnológico de Mondragón, poniendo en marcha los equipos de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Sistemas Electrónicos Embebidos. En total, un equipo de más de 10 profesionales está participando en el desarrollo de estos avances. Todo ello con el objetivo de transformar las baterías industriales en sistemas inteligentes capaces de gestionar su consumo, integrarse en entornos industriales y adaptarse a las futuras exigencias normativas clave, como son las de sostenibilidad y ciberseguridad.

«No todas las soluciones del mercado incorporan la ciberseguridad desde la fase de diseño. Este enfoque preventivo, alineado con la normativa europea de 2027, es claramente un elemento diferencial y avanzado», apunta Miguel Encabo del equipo de I+D de Cegasa Energía. «El proyecto, con una alta dosis de innovación se ha realizado en un tiempo que hace unos años sería impensable, consiguiendo disponer de una solución robusta y fiable en poco más de un año. En este sentido, se prevé que los productos de Cegasa Energía que incorporan esta tecnología estén en funcionamiento en campo a principios de 2026».

Por su parte, Rubén del Cura, investigador en el equipo de Inteligencia de las Cosas de IKERLAN, afirma que «hoy en día, no existe en el mercado un producto comercial que integre modelos de inteligencia artificial (IA) para la gestión energética de baterías con este nivel de profundidad. Cegasa Energía, junto con Ikerlan, está anticipándose a las tendencias, desarrollando una solución que combina electrónica avanzada, IA, ciberseguridad y cloud computing. Es una propuesta innovadora, alineada con lo que el sector demandará en los próximos años».

En este sentido, la colaboración entre ambas compañías pasa por evolucionar hacia un ecosistema de baterías conectadas y actualizables de forma remota, con capacidad para integrar nuevos módulos de software según las necesidades de la persona usuaria.

Un salto tecnológico basado en ECS: baterías que piensan, se adaptan y se integran

El proyecto incorpora una evolución profunda del ECS (Extended Control System), la tecnología propia que Cegasa Energía utiliza como núcleo inteligente de sus sistemas de almacenamiento energético. De tal forma, ECS actúa como un sistema de control extendido que monitoriza y coordina todos los subsistemas de la batería (BMS, PCS, seguridad, comunicaciones), habilita la conectividad IoT y la comunicación con plataformas cloud, integrando funciones de gestión energética.

Con esta colaboración, el ECS adquiere nuevas capacidades en materia de seguridad, tanto en el plano físico (safety) como en el digital (security). Para ello se están incorporando sensores avanzados que detectan gases que pueden emitir las baterías en condiciones críticas, con el objetivo de prevenir incendios o fallos térmicos. También se investiga con las últimas tecnologías de refrigeración, control de celdas y composición química para mejorar el rendimiento y la fiabilidad.

Una evolución que permite a Cegasa Energía avanzar hacia un modelo de baterías conectadas, actualizables y gestionables en remoto, preparadas para operar en entornos industriales complejos y cumplir los requisitos normativos de los próximos años.

En materia de sostenibilidad, las mejoras permiten maximizar el autoconsumo, reducir la dependencia de la red y allanar el camino hacia nuevas aplicaciones exigentes, como el transporte marítimo o el almacenamiento a gran escala. Además, ambas entidades trabajan en un battery passport, en línea con la futura legislación europea, que registrará el ciclo de vida de cada batería y facilitará su reutilización en una segunda vida.

Gracias a la colaboración con Ikerlan, la compañía referente en almacenamiento energético ha potenciado su tecnología ECS, dotando a las baterías de capacidades de monitorización en tiempo real y optimización continua, que ya se están validando en un proyecto piloto que combina laboratorio e instalación real con energía fotovoltaica. A medio plazo, se espera que el ECS pueda ejecutar modelos predictivos de inteligencia artificial para maximizar la vida útil y el rendimiento energético de cada unidad, acelerando así el desarrollo de estrategias energéticas más eficientes.