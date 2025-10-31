Cámaras de control de acceso al casco histórico sustituirán a los pivotes desde el año que viene

Un sistema de cámaras lectoras de matrículas controlará los accesos rodados al casco histórico desde el año que viene, reemplazando a los pivotes existentes en ... Olarte, Maala, San Francisco, Gazteluondo y Paseo Arrasate. En adelante, más allá de los horarios de carga y descarga, solo los vehículos autorizados podrán acceder a esta zona peatonal restringida. Si las cámaras registran un acceso indebido, el titular del vehículo infractor recibirá una sanción.

El Gobierno municipal ha consignado una partida de 48.000 euros a este proyecto, cuya licitación saldrá a concurso «a finales de año o a primeros del próximo lo más tarde».

EAJ-PNV confía en que esta solución se pueda implementar «rápidamente», y abogan además por hacer extensivo el sistema de cámaras a Zerkaosteta. Esta calle contigua al casco histórico, pese a ser peatonal, soporta un continuo tráfico al carecer de pivotes. Los residentes han mostrado su preocupación por esta situación.

El grupo municipal jeltzale respalda totalmente la implantación de las cámaras de control de acceso porque «permitirán un control más eficiente y seguro, evitando que los vecinos tengan que esperar la intervención de un policía local para mover los pivotes». Esto también garantizaría que el sistema funcione de manera continua y sin interrupciones.

Ander Garay, portavoz de EAJ-PNV en Arrasate, ha declarado que «los pivotes han demostrado ser ineficaces y problemáticos». Por ello, propugna la implantación de un sistema de cámaras que «no solo será más funcional, sino que mejorará la movilidad y la seguridad en el casco antiguo».

Los pivotes, aseguraba el portavoz jeltzale, presentan múltiples y continuos problemas, con roturas frecuentes que dificultan su funcionamiento». Y apuntaba que, por ejemplo, el pivote escamoteable de San Francisco «lleva más de un mes fuera de servicio».

El cambio, previsto para ejecutase este año, no solo mejoraría el tráfico y la seguridad, sino que facilitaría el día a día de los vecinos que necesitan acceder a sus garajes.