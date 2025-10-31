Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zerkaosteta es la única calle peatonal con aparcamiento. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

Cámaras de control de acceso al casco histórico sustituirán a los pivotes desde el año que viene

EAJ-PNV plantea ampliar la zona con control de acceso a Zerkaosteta que, pese a ser peatonal, soporta un tráfico del que se quejan los vecinos

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:27

Un sistema de cámaras lectoras de matrículas controlará los accesos rodados al casco histórico desde el año que viene, reemplazando a los pivotes existentes en ... Olarte, Maala, San Francisco, Gazteluondo y Paseo Arrasate. En adelante, más allá de los horarios de carga y descarga, solo los vehículos autorizados podrán acceder a esta zona peatonal restringida. Si las cámaras registran un acceso indebido, el titular del vehículo infractor recibirá una sanción.

