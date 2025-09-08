Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Usuarios de la Biblioteca Municipal sita en la casa de cultura Kulturate. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

La biblioteca iniciará el curso en octubre estrenando tertulia sobre autoras Nobel

La profesora gasteiztarra Amparo Moreno conducirá las tertulias en castellano, y el plazo de inscripción se abrirá del 15 al 21 de septiembre

Kepa Oliden

Arrasate

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:56

La Biblioteca Municipal iniciará el curso en octubre estrenando un novedoso ciclo de tertulias literarias dedicado a mujeres europeas galardonadas con el Premio Nobel ... y conducido por la profesora gasteiztarra Amparo Montero. Esta docente jubilada de lengua y literatura se incorpora este año como dinamizadora de las tertulias en castellano.

