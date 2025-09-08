La biblioteca iniciará el curso en octubre estrenando tertulia sobre autoras Nobel

La Biblioteca Municipal iniciará el curso en octubre estrenando un novedoso ciclo de tertulias literarias dedicado a mujeres europeas galardonadas con el Premio Nobel ... y conducido por la profesora gasteiztarra Amparo Montero. Esta docente jubilada de lengua y literatura se incorpora este año como dinamizadora de las tertulias en castellano.

La biblioteca ha programado seis propuestas para el nuevo curso: sendas tertulias literarias en castellano, euskera e inglés; los clubes del cómic tanto en euskera como en castellano, y un taller de escritura creativa en castellano.

El grueso de las actividades arrancarán en octubre, salvo las tertulias literarias en inglés (noviembre) y el 'Komiki kluba' (febrero).

Todas ellas son gratuitas y el plazo de inscripción permanecerá abierto del 15 al 21 de septiembre en Kuturate y on line.

Annie Ernaux

El nuevo ciclo dedicado a las autoras Nóbel europeas arrancará el 29 de octubre con la tertulia sobre 'Memoria de chica', de la escritora francesa Annie Ernaux; el 26 de noviembre será el turno de 'El quinto hijo', de la británica Doris Lessing, y el 17 de diciembre se abordará 'En tierras bajas' de la rumana Herta Müller.

Las tertulias literarias continuarán de enero a mayo con una selección de obras de autores españoles e hispanoamericanos. Todas las sesiones tendrán lugar los miércoles de 18.00 a 20.00 horas, y serán conducidas por Amparo Moreno.

Por su parte, las tertulias literarias en euskera o 'literatura solasaldiak' comenzarán el 30 de octubre con la sesión dedicada a 'Hamahiru ipuin', de Luis Carnés. De octubre a mayo habrá sesiones mensuales los jueves de 18.00 a 20.00 horas dinamizadas por el profesor de literatura zarauztarra Alex Gurrutxaga.

Las tertulias en inglés que coordina John Costello se estrenarán el 4 de noviembre con 'Hamnet', de Maggie O'Farrell. Las sesiones mensuales serán los martes de 18.00 a 20.00

Club del cómic

Donde sí se producirán nuevas incorporaciones serán en los clubes de cómic. El guionista e ilustrador gasteiztarra Kike Infame conducirá el club en castellano, que arrancará el 14 de octubre con la sesión dedicada a 'Paracuellos 1', de Carlos Giménez. Las mismas continuarán en noviembre, diciembre y enero. Y desde febrero a mayo tomará el relevo el 'Komiki kluba' en euskera que también estrenará coordinadora. La filóloga y profesora de literatura donostiarra Amaia Mariezkurrena será la conductora de las sesiones que arrancarán con 'Zimurrak', de Pako Ortega.

Taller de escritura

Por último, también en octubre retomará su actividad el taller de escritura creativa que imparte Alejandro Fernández Aldasoro, y cuyas sesiones repetirán 1 vez al mes hasta diciembre.