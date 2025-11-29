Cuando Bedoñabe se llamó San Andrés

Primera fase de las viviendas de San Andrés. Al lado, el caserío Bedoñabe, de los Atxa, que luego se mudarían a Gomestio.

El populoso barrio de San Andrés, cuya onomástica se celebra justamente hoy 30 de noviembre, no tenía en su origen ese nombre, al menos hasta el siglo XVII. Aquel entorno rural se denominaba Bedoñabe, como el caserío que bautizaba a esta fértil vega del río Deba, cuyo cauce serpenteaba en derredor como se observa en la fotografía del legendario Valeriano Martínez. El histórico caserío familiar de los Atxa desapareció y sus miembros se mudaron a Gomestio. Su solar y su nombre lo heredarían el edificio escolar que se levantó en el lugar.

Tampoco el río Deba fluye por donde solía, encajonado en su encauzamiento paralelo a la carretera para dejar espacio a la edificación de viviendas que empezaron a poblar el barrio a partir de los años 1960. Bedoñabe Azpikoa (Axeri) aguantaría algunos años más antes de desaparecer, y a día de hoy solo sobreviven milagrosamente los caserío Takolo (Bedoñabe 3) e Intxausti.

La laboriosa y admirable labor de recopilación de fotografías antiguas llevada a cabo por Alberto Loiti permite reconstruir la transformación de un barrio rural en populoso barrio urbano. Pero su bautismo como San Andrés es muy anterior al siglo XX. Como en los casos de Elorregi-San Prudencio o Gesalibar-Santa Águeda, San Andrés heredó el nombre de la ermita homónimo, reconvertida en caserío en 1779, que se levantaba no lejos detrás de Intxausti. El caserío San Andrés fue demolido en 1962

Aquella histórica ermita de San Andrés debió ser un templo importante. Porque como apunta la historiadora Anabel Ugalde, «allí se juntaron los representantes de Mondragón y del Valle de Léniz para dirimir las disputas que mantenían por el pasto de los ganados». Además, fue hospital, el tercero junto con los de la Concepción y la Magdalena.