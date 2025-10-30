AZE desempolvará el pasado con cuatro conferencias los miércoles de noviembre

Arrasate Zientzia Elkartea desempolvará un año más el pasado de Mondragón de la mano de 4 conferenciantes que nos llevarán desde los tiempos del ... Valle de Leintz del siglo XI a la relevancia del acero en la historia de la villa o el protagonismo de las mujeres vascas en el turbulento periodo de la Guerra de la Independencia y su posguerra (1808-1921). Y como colofón, se rescatará la biografía y obra del maestro pintor garagartzarra Juan de Elejalde, especialmente reconocido en trabajos de pintura mural, en especial para las bóvedas, en el siglo XVI.

Las conferencias tendrán lugar, como siempre, los miércoles de noviembre en Kulturate a las 19.00 horas.

El doctor en historia y arqueólogo Josu Etxezarraga inaugurará el ciclo el miércoles 5 con una ponencia en euskera sobre la economía y la sociedad del Valle del Leintz en 1025, año en que se documenta la primera mención de Ipuscua (Gipuzkoa).

Iker Echeverria hablará el miércoles 19 sobre 'Las mujeres vascas (1808-1821). Víctimas y heroínas'

Etxezarraga comisarió la exposición 'Ipuscua. 1000 años. De Ipuscua a Gipuzkoa. 1025-2025' en el Museo San Telmo, y ha realizado prospecciones arqueológicas en Enuzketa y en Anporreta.

El miércoles 12 el antropólogo e historiador José Antonio Azpiazu (Legazpi, 1944), investigador y divulgador incansable y autor de más de una veintena de libros, hablará en euskara sobre la importancia del acero en la sociedad y en la historia de Mondragón.

Entre las diversas materias que ha abordado Azpiazu publicó en 1999 el libro 'El acero de Mondragón en la época de Garibay', en el que sostiene que el acero y sus derivados eran la principal base económica de la mayoría de la población mondragonesa, un tiempo de gran prosperidad.

El miércoles 19 el doctor en Historia Moderna por la EHU Iker Echeverria, autor de la tesis titulada 'Afectos olvidados'. Mujeres de la élite vasca en el siglo XVIII' hablará sobre 'las mueres vascas (1808-1821). Víctimas y heroínas', con la descripción de algunos casos de Arrasate, como avanzan desde Zientzia Elkartea.

El ámbito de investigación principal de Echeverria se centra en la historia de las mujeres vascas a lo largo de los siglos XVII y XVIII, trabajando campos como la educación, el divorcio o el rol ejercido por las mujeres dentro de sus sistemas familiares.

La última conferencia del ciclos correrá a cargo de la doctora en historia del arte y triple graduada en Bellas Artes Miren de Miguel Lesaca. Esta investigadora errenteriarra abordará la biografía y la obra del maestro pintor garagartzarra 'Juan de Elejalde y el renacimiento de Azpeitia.

La ponente es autora de la tesis titulada 'La capilla renacentista de Don Nicolás Sáenz de Elola, capitán del Perú en Azpeitia'. La capilla de Santa María, en la iglesia de San Sebastián de Soreasu de Azpeitia, es una de las obras de l maestro Juan de Elejalde, entre otras, como la pintura de las pechinas en la parroquia de San Martín de Urretxu (1571-1572) y la policromía del retablo mayor de San Pedro de Zumaia (1590-1594).