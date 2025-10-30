Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros de Arrasate Zientzia Elkartea con el cartel anunciador. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

AZE desempolvará el pasado con cuatro conferencias los miércoles de noviembre

El arqueólogo Josu Etxezarraga inaugurará el programa hablando de Valle de Leintz en tiempos de la formación de 'Ipuscua'

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:33



Arrasate Zientzia Elkartea desempolvará un año más el pasado de Mondragón de la mano de 4 conferenciantes que nos llevarán desde los tiempos del ... Valle de Leintz del siglo XI a la relevancia del acero en la historia de la villa o el protagonismo de las mujeres vascas en el turbulento periodo de la Guerra de la Independencia y su posguerra (1808-1921). Y como colofón, se rescatará la biografía y obra del maestro pintor garagartzarra Juan de Elejalde, especialmente reconocido en trabajos de pintura mural, en especial para las bóvedas, en el siglo XVI.

