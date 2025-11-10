Las asturianas aprovecharon el desacierto de las jugadoras locales en el tiro exterior ·

Smartlog Ointxe se sitúa con 3 victorias y 3 derrotas en la mitad de la clasificación, y el próximo sábado repiten en Iturripe, donde reciben la visita del León.

DV Arrasate Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:34 Comenta Compartir

El Avilés acertó en el último cuarto y ganó al Smartlog Ointxe 60 -67 en un partido muy igualado y muy emocionante hasta el final, y en esos últimos minutos las asturianas aprovecharon el desacierto de las jugadoras locales en el tiro exterior.

El partido comenzó con dominio del Smartlog Ointxe que gracias a una buena defensa logró cerrar el primer cuarto con 15 – 6, tras maniatar a las jugadoras más anotadoras del equipo asturiano.

Pronto el Avilés cambió su defensa a una zona que se les atragantó a las arrasatearras, y en el segundo cuarto el partido se igualó mucho, y tras el parcial de 13 – 21, el marcador se igualó al descanso, 28 – 27.

Tras el paso por vestuarios la igualdad fue total y tras un parcial de 23 – 22 se entró al último cuarto con 51 – 49, dejando el partido totalmente abierto. Y fue en esos últimos 10' en donde las asturianas cogieron una pequeña ventaja que supieron administrar gracias sobre todo al bajo porcentaje de acierto en el tiro exterior de las arrasatearras, que una vez y otra veían cómo sus lanzamientos exteriores no encontraban premio.

Hasta 26 lanzamientos de 3 puntos hicieron las jugadoras locales con tan sólo 4 aciertos, un bajísimo 15%, que sin lugar a dudas fue clave para ese desenlace final del partido.

Con esta derrota, el Smartlog Ointxe se sitúa con 3 victorias y 3 derrotas en la mitad de la clasificación, y el próximo sábado repiten en Iturripe, donde reciben la visita del León.