Atropellado un peatón en un paso cebra en Arrasate

En un primer momento, por precaución, ha sido trasladado al hospital pero ya se encuentra en su domicilio

Kepa Oliden

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:16

Un peatón ha sido atropellado en el paso de cebra situado en la avenida de Navarra, a la altura de las viviendas de la Cerrajera ... y la plaza Arizmendiarrieta (antes de Laubide), en Arrasate. El hombre ha resultado herido de carácter leve y el conductor del vehículo ha permanecido en el lugar hasta que ha llegado la Guardia Municipal de la citada localidad.

