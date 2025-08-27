Atropellado un peatón en un paso cebra en Arrasate
En un primer momento, por precaución, ha sido trasladado al hospital pero ya se encuentra en su domicilio
Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:16
Un peatón ha sido atropellado en el paso de cebra situado en la avenida de Navarra, a la altura de las viviendas de la Cerrajera ... y la plaza Arizmendiarrieta (antes de Laubide), en Arrasate. El hombre ha resultado herido de carácter leve y el conductor del vehículo ha permanecido en el lugar hasta que ha llegado la Guardia Municipal de la citada localidad.
El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana cuando el varón cruzaba la calzada. Fue atendido en el lugar y derivado al hospital, para después regresar a su domicilio en el transcurso de la mañana.
No ha sido el único suceso en las últimas horas. Este martes hacia las 23.00 horas un automóvil que circulaba por la calle Otalora colisionó contra un vehículo estacionado a la altura del restaurante chino, y más adelante, en la rotonda de Muxibar chocó con otros 2 provenientes de Munar en dirección al centro urbano.
