Arrasate acoge mañana un intercambio cultural con Suecia a través de la música electrónica

Dos ciudades, dos escenarios emblemáticos y un mismo hilo conductor: la música electrónica como lenguaje universal. Dantz Point continúa expandiendo su mapa internacional con dos ... nuevas citas que refuerzan su carácter de puente cultural entre territorios europeos.

El ciclo comienza mañana sábado 20 de septiembre en Arrasate, donde el anfiteatro del Parque Monterrón acogerá el Dantz Point Arrasate by Laboral Kutxa. En caso de lluvia, el Dantz Point se trasladará a la cubierta de Biteri Plaza.

Un encuentro de acceso gratuito en horario de 18:00 a 02:00, que reunirá a artistas de Euskadi y Suecia en un line up marcado por la diversidad sonora que caracteriza la electrónica contemporánea de cada origen: BRGS (EH), Fredrik/Darkallies (SWE) y Katja Komorebi (SWE) y Pizky (EH).

La semana siguiente, el proyecto viajará a Suecia por primera vez con Dantz Point Helsingborg, el 27 de septiembre, en dos localizaciones clave de la ciudad: St. Mary's Church (18:00–22:00, entrada libre) y el The Tivoli (22:00–03:00, formato club con entrada).

Allí se darán cita figuras de gran proyección internacional como Bjørn Svin, Per Hammar o TechnoTwins-WhoIsWho, junto a los artistas vascos LaMia Mari y Kapitaina, generando un diálogo cultural único.

Estas dos ediciones son posibles gracias al apoyo de Laboral Kutxa en Arrasate, al propio Ayuntamiento de Arrasate, y a la colaboración del Ayuntamiento de Helsingborg en el traslado artístico de los artistas suecos a Euskadi. En cuanto a la edición en Helsingborg (Suecia) lo hacen posible Musika Bulegoa, Etxepare Euskal Institutua y el Ayuntamiento de Helsingborg, consolidando así una red de alianzas que impulsa la internacionalización del proyecto.

Dantz Point se reafirma como un proyecto capaz de tejer conexiones internacionales desde el patrimonio, la comunidad y la música electrónica contemporánea.

De esta manera, Dantz continúa generando experiencias únicas en espacios singulares, combinando el talento local con voces internacionales y ampliando el alcance de su misión cultural hacia nuevas fronteras.