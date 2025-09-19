Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Monterrón acogerá mañana el Dantz Point by Laboral Kutxa de 18.00 a 02.00. En caso de lluvia se trasladará a la cubierta de Biteri.

Arrasate acoge mañana un intercambio cultural con Suecia a través de la música electrónica

Dos citas consecutivas en Arrasate y Helsingborg conectan escenas locales e internacionales mediante el proyecto Dantz Point

DV

Arrasate

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:02

Dos ciudades, dos escenarios emblemáticos y un mismo hilo conductor: la música electrónica como lenguaje universal. Dantz Point continúa expandiendo su mapa internacional con dos ... nuevas citas que refuerzan su carácter de puente cultural entre territorios europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  3. 3

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  4. 4 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  5. 5 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  6. 6 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  7. 7

    Angelina Jolie estará este domingo en San Sebastián
  8. 8 El centro de depilación láser Bedda cierra sus tiendas en España, incluidas la de Donostia e Irun, al entrar en concurso de acreedores
  9. 9 Cierra Vinos Ezeiza, una de las licorerías más antiguas de San Sebastián: «Me gustaría que el nuevo propietario siguiera con el negocio»
  10. 10

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arrasate acoge mañana un intercambio cultural con Suecia a través de la música electrónica

Arrasate acoge mañana un intercambio cultural con Suecia a través de la música electrónica