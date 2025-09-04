Argitzen invitará a 50 debagoiendarras a participar en la transición energética

En el marco del proceso deliberativo Argitzen para consensuar la dirección de la transición energética en Debagoiena, durante estos días varias personas vecinas de ... la comarca elegidas mediante sorteo recibirán en sus buzones un sobre amarillo. Allí encontrarán la invitación para participar en la Asamblea Ciudadana del proceso Argitzen. De hecho, esta iniciativa social pedir a 50 personas de la comarca que completen una serie de recomendaciones para reducir el consumo energético y el desarrollo de las energías renovables.

Quienes reciban el sobre amarillo tendrán un plazo de 15 días para aceptar o no la invitación para participar en la Asamblea Ciudadana. Entre quienes acepten la invitación, se realizará un segundo sorteo para formar un grupo de 50 personas. La aceptación conlleva el compromiso a participar en las 5 sesiones que dura la asamblea.

La asamblea elaborará una serie de recomendaciones para responder a la siguiente pregunta: «¿Qué acciones o cambios deberán llevar a cabo los agentes locales de Debagoiena para reducir el consumo energético y desarrollar las energías renovables?».

Para participar en el proceso no hace falta tener ningún conocimiento previo en la materia, ya que las personas de la Asamblea Ciudadana tendrán ayuda para afrontar este reto.

Antes de que se constituya la Asamblea Ciudadana, con el objetivo de acercar el proceso a la ciudadanía de Debagoiena y aclarar sus posibles dudas, en los próximos días llevarán a cabo presentaciones en las distintas localidades de la comarca. En las presentaciones participarán agentes de cada localidad con representación en el Grupo Motor del proceso, promotores principales del proceso.

Las presentaciones arrancarán en Elgeta este miércoles 10 (salón de plenos 18.00) y continuarán en Oñati el día 15 (salón de plenos 18.00), Aretxabaleta el día 16 (Convento, 18.00) y llegará a Arrasate el martes 23 (Kulturate aula Loramendi, 18.00).

En los días siguientes se realizarán las presentaciones en Eskoriatza el 24 (sala de cultura), en Leintz Gatzaga el 26 (ayuntamiento, en Aramaio el 29 (Sastiñe) y en Antzuola el 30 (Olaran).