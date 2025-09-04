Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de las 18 entidades público-privadas que constituyen el grupo motor de Argitzen. DV

Arrasate-Mondragón

Argitzen invitará a 50 debagoiendarras a participar en la transición energética

Una asamblea ciudadana elaborará una serie recomendaciones sobre acciones para reducir el consumo energético y sobre renovables

Kepa Oliden

Arrasate

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:24

En el marco del proceso deliberativo Argitzen para consensuar la dirección de la transición energética en Debagoiena, durante estos días varias personas vecinas de ... la comarca elegidas mediante sorteo recibirán en sus buzones un sobre amarillo. Allí encontrarán la invitación para participar en la Asamblea Ciudadana del proceso Argitzen. De hecho, esta iniciativa social pedir a 50 personas de la comarca que completen una serie de recomendaciones para reducir el consumo energético y el desarrollo de las energías renovables.

Espacios grises

