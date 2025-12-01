Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La iluminación navideña se prenderá este jueves día 4 a las 18.45 horas. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

Un acto participativo encenderá las luces de Navidad este jueves en la plaza

Será un evento especial, dirigido al público infantil y familiar y empezará a las 17.00 horas y contará con talleres, kalejira trikitilari y coros

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:37

Comenta

Un acto participativo encenderá las luces de Navidad este jueves día en Herriko Plaza. El evento está dirigido al público familiar y tendrá lugar ... a las 17.00 horas en la Herriko plaza. El Ayuntamiento ha organizado este año un acto especial con motivo del encendido de la iluminación navideña, dando protagonismo a niñas, niños y familias. El consistorio invita a todas las personas a disfrutar juntas y a participar activamente en el evento.

