Un acto participativo encenderá las luces de Navidad este jueves en la plaza

Un acto participativo encenderá las luces de Navidad este jueves día en Herriko Plaza. El evento está dirigido al público familiar y tendrá lugar ... a las 17.00 horas en la Herriko plaza. El Ayuntamiento ha organizado este año un acto especial con motivo del encendido de la iluminación navideña, dando protagonismo a niñas, niños y familias. El consistorio invita a todas las personas a disfrutar juntas y a participar activamente en el evento.

La principal novedad de este año es que el encendido de las luces se realizará con la participación de niñas, niños y familias, con el objetivo de llenar la plaza de color y emoción. A lo largo de la tarde habrá diversas actividades dinamizadas por Txatxilipurdi, todas ellas pensadas para fomentar el ambiente festivo y la colaboración ciudadana.

A partir de las 5 de la tarde la Herriko Plaza estará llena de actividades para público infantil: talleres de decoración, kalejira musical, coros y un acto participativo para el encendido de las luces. De hecho, este año las luces se encenderán gracias a la participación de las niñas y los niños del municipio. Además de la asociación Txatxilipurdi, en esta iniciativa participarán estudiantes de la Escuela de Trikitixa, los coros infantiles y juveniles del municipio y las niñas y niños de las escuelas de música.

De 17.00 a 18.30 horas habrá un taller de decoración de la mano de la asociación de tiempo libre Txatxilipurdi.

A las 18.30 horas partirá un kalejira con trikitilaris por las calles del centro. Y a las 18.45 horas tendrá lugar el acto de encendido de las luces de Navidad.

Desde el consistorio animan a todas las personas a reunirse en Herriko Plaza y a celebrar juntas un inicio especial y compartido de las fiestas de invierno. «¡No os lo perdáis!» enfatizan.

Asimismo, el ayuntamiento ha informado de que a partir de este miércoles se dará a conocer el programa completo de actividades organizadas por decenas de agentes para estas fechas festivas. «Habrá más de 70 iniciativas culturales entre diciembre y enero, gracias al trabajo de los agentes del municipio». Por otro lado, se anunciará también el inminente estreno del tradicional spot navideño.