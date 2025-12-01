Un acto participativo encenderá las luces de Navidad este jueves en la plaza

Arrasate-MondragónUn acto participativo encenderá las luces de Navidad este jueves en la plaza
Será un evento especial, dirigido al público infantil y familiar y empezará a las 17.00 horas y contará con talleres, kalejira trikitilari y coros
Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:37
Un acto participativo encenderá las luces de Navidad este jueves día en Herriko Plaza. El evento está dirigido al público familiar y tendrá lugar ... a las 17.00 horas en la Herriko plaza. El Ayuntamiento ha organizado este año un acto especial con motivo del encendido de la iluminación navideña, dando protagonismo a niñas, niños y familias. El consistorio invita a todas las personas a disfrutar juntas y a participar activamente en el evento.
La principal novedad de este año es que el encendido de las luces se realizará con la participación de niñas, niños y familias, con el objetivo de llenar la plaza de color y emoción. A lo largo de la tarde habrá diversas actividades dinamizadas por Txatxilipurdi, todas ellas pensadas para fomentar el ambiente festivo y la colaboración ciudadana.
A partir de las 5 de la tarde la Herriko Plaza estará llena de actividades para público infantil: talleres de decoración, kalejira musical, coros y un acto participativo para el encendido de las luces. De hecho, este año las luces se encenderán gracias a la participación de las niñas y los niños del municipio. Además de la asociación Txatxilipurdi, en esta iniciativa participarán estudiantes de la Escuela de Trikitixa, los coros infantiles y juveniles del municipio y las niñas y niños de las escuelas de música.
De 17.00 a 18.30 horas habrá un taller de decoración de la mano de la asociación de tiempo libre Txatxilipurdi.
A las 18.30 horas partirá un kalejira con trikitilaris por las calles del centro. Y a las 18.45 horas tendrá lugar el acto de encendido de las luces de Navidad.
Desde el consistorio animan a todas las personas a reunirse en Herriko Plaza y a celebrar juntas un inicio especial y compartido de las fiestas de invierno. «¡No os lo perdáis!» enfatizan.
Asimismo, el ayuntamiento ha informado de que a partir de este miércoles se dará a conocer el programa completo de actividades organizadas por decenas de agentes para estas fechas festivas. «Habrá más de 70 iniciativas culturales entre diciembre y enero, gracias al trabajo de los agentes del municipio». Por otro lado, se anunciará también el inminente estreno del tradicional spot navideño.
