El equipo de tercera de la UDA quiere empezar octubre con buen pie.

Aretxabaleta

La UDA viaja a Leioa en busca de su tercera victoria

La goleada del pasado fin de semana en Ibarra les aupó a la zona noble de tabla y tratarán de mantener la racha

M. G.

ARETXABALETA.

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02

Comenta

Tras un inicio titubeante (con derrota en Zarautz y empate ante la cultural de Durango) el primer equipo de fútbol de la UDA parece haber dado con la tecla de la victoria y hoy intentará ratificar en Leioa lo conseguido en Añorga y sobre todo ante el Eibar.

El campo de Sarriena enfrenta, a partir de las 18.00 horas, a dos equipos con hambre de triunfo que tienen solo un punto de diferencia en la clasificación. Sobre el papel, los vizcaínos son un rival más fuerte. La campaña 2022/23 acariciaron el ascenso y la temporada pasada lo volvieron a intentar en el play-off, pero su inicio de temporada ha sido flojillo con solo dos goles a favor en el primer mes de competición. Tras dos victorias y dos derrotas, suman seis puntos, uno menos que la UDA, que es consciente de la dificultad del encuentro, pero quiere empezar octubre con buen pie y viaja a Leioa con ganas de sumar su tercera victoria.

