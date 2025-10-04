La UDA viaja a Leioa en busca de su tercera victoria

M. G. ARETXABALETA. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

Tras un inicio titubeante (con derrota en Zarautz y empate ante la cultural de Durango) el primer equipo de fútbol de la UDA parece haber dado con la tecla de la victoria y hoy intentará ratificar en Leioa lo conseguido en Añorga y sobre todo ante el Eibar.

El campo de Sarriena enfrenta, a partir de las 18.00 horas, a dos equipos con hambre de triunfo que tienen solo un punto de diferencia en la clasificación. Sobre el papel, los vizcaínos son un rival más fuerte. La campaña 2022/23 acariciaron el ascenso y la temporada pasada lo volvieron a intentar en el play-off, pero su inicio de temporada ha sido flojillo con solo dos goles a favor en el primer mes de competición. Tras dos victorias y dos derrotas, suman seis puntos, uno menos que la UDA, que es consciente de la dificultad del encuentro, pero quiere empezar octubre con buen pie y viaja a Leioa con ganas de sumar su tercera victoria.