Aretxabaleta

La UDA viaja a Añorga en búsqueda de su primera victoria

M.G.

ARETXABALETA.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32

Dicen que a la tercera va la vencida, y eso es lo que busca el primer equipo de fútbol de la UDA esta tarde (18.45 horas) en el campo de Rezola: su primera victoria. La visita al Añorga en la tercera jornada de liga quiere servir para estrenar el casillero de triunfos. Ambos equipos tienen en la actualidad un solo punto y saldrán a por todas.

