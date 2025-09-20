La UDA viaja a Añorga en búsqueda de su primera victoria

AretxabaletaLa UDA viaja a Añorga en búsqueda de su primera victoria
M.G.
ARETXABALETA.
Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32
Dicen que a la tercera va la vencida, y eso es lo que busca el primer equipo de fútbol de la UDA esta tarde (18.45 horas) en el campo de Rezola: su primera victoria. La visita al Añorga en la tercera jornada de liga quiere servir para estrenar el casillero de triunfos. Ambos equipos tienen en la actualidad un solo punto y saldrán a por todas.
