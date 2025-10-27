La UDA suma y sigue, la sexta victoria se resistió, pero la racha positiva continúa

M. G. ARETXABALETA. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

«Nos tienen tan mal acostumbrados, que un empate parece malo y no lo es, en absoluto» Así de rotundos se manifestaban aficionados de la UDA en la resaca del duelo que el equipo de Tercera protagonizó ante el Touring (1-1) el domingo en Ibarra.

Y no les faltaba razón, porque los de Unai Calzón no solo siguen sumando y se mantienen en la zona alta de la tabla (son segundos), es que superados los dos meses de competición, atesoran nada menos que 17 puntazos, pisando los talones a todo un gallo como es el Portugalete y con un ventaja de tres puntos sobre otros pesos fuertes como el Pasaia o el Aurrera de Vitoria. Una privilegiada situación que nadie hubiera dudado en firmar a principio de temporada.

Lo cierto es que los dos equipos afrontaban la contienda enrachados. Los locales con 5 victorias consecutivas y los errenteriarras sin conocer la derrota en las últimas cuatro jornadas, y al final el duelo terminó en tablas. La UDA se adelantó por mediación de Unai Beloki a las puertas del descanso para deleite del casi medio millar de aficionados que acudieron a Ibarra, pero el Touring igualó la contienda en el 65 y el marcador ya no se quiso mover. Un puntito más al zurrón y con la cabeza ya en seguir sumando en Derio. Toca visita a Bizkaia el próximo fin de de semana.