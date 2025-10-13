La UDA suma y sigue, y con su cuarta victoria acecha el liderato del Portugalete

M. G. Aretxabaleta. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Al equipo de Tercera de la UDA le están sobrando los primeros minutos en este inicio liguero. Una semana más empezó perdiendo. Un tempranero gol en el minuto 8, ponía cuesta arriba el duelo frente al Aurrera de Vitoria. Pero a los aretxabaletarras les van las remontadas y la igualada lograda por Unax Zangitu en el 35 les dio alas.

Tras la cacerolada a favor del pueblo palestino del descanso, salieron enchufadísimos, y tres goles en seis minutos dejaron sentenciada la contienda en un partido que se presumía muy complicado y que, al final, fue más plácido de lo esperado. Más teniendo en cuenta la entidad del rival, un Aurrera de Vitoria que solo había perdido un duelo.

Unax Sánchez y un doblete de Unai Beloki elevaron el 4-1 al marcador en el minuto 56 y aunque los gasteiztarras recortaron distancias en el 80, el marcador (4-2) ya no se movió, y los de Unai Calzón sumaron tres puntos que les colocan segundos en la tabla clasificatoria.

La pasada temporada el primer equipo local de fútbol ya sorprendió a propios y extraños con una espectacular arranque liguero. Repetir la machada parecía complicado, más teniendo en cuenta los resultados de los dos primeros partidos, pero desde entonces no conocen la derrota, llevan cuatro triunfos consecutivos, y eso hace que acechen a un gigante de la categoría como es el Portugalete, líder con tres puntos más. Pero en la plantilla no piensan en ello, solo en seguir sumando, en llenar la mochila de puntos, porque la temporada es muy larga.