Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Once inicial en Portugalete, donde el empate se esfumó en el descuento.
Aretxabaleta

La UDA recibe al Deusto plagado de bajas, pero con hambre de victoria

Un virus ha dado bastante guerra esta semana a la plantilla, que quiere reencontrarse con el triunfo en Ibarra

Marian González Lizarralde

Aretxabaleta

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

Ganar, esa es la mejor receta para conjurarse contra el virus que tantos quebraderos de cabeza le ha dado a Unai Calzón esta semana. El ... conjunto de Tercera de la UDA buscará este domingo (16.30 horas) ante el Deusto volver a sumar de tres en tres tras una semana complicada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La UDA recibe al Deusto plagado de bajas, pero con hambre de victoria

La UDA recibe al Deusto plagado de bajas, pero con hambre de victoria