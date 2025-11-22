La UDA recibe al Deusto plagado de bajas, pero con hambre de victoria

Ganar, esa es la mejor receta para conjurarse contra el virus que tantos quebraderos de cabeza le ha dado a Unai Calzón esta semana. El ... conjunto de Tercera de la UDA buscará este domingo (16.30 horas) ante el Deusto volver a sumar de tres en tres tras una semana complicada.

«Tenemos muchas bajas, pero la gente está muy motivada, con muchas ganas, sabemos que el Deusto es un rival difícil, pero fuimos muy competitivos ante el Portugalete, que es muy superior al resto de equipos de la categoría. Estuvimos cerca de traernos un empate a casa. Lástima esos puntos que se nos están escapando en el descuento las últimas semanas. La verdad es que estamos compitiendo bien y disfrutado mucho, La Tercera división es difícil, pero muy bonita y el equipo está dando la cara» señala el técnico atxabaltarra.

El fútbol son rachas y tras seis semanas invicta, la UDA lleva ahora un mes sin ganar, pese a lo cual sigue estando a dos puntos de la segunda plaza. Aún queda mucha liga por delante, pero el liderato del Portugalete parece incuestionable. «Juega en otra liga» sentencia Unai. Tras los portugalujos, la igualdad es máxima. Hay una decena de equipos entre los que apenas hay seis puntos de diferencia y la UDA quiere mantenerse en esa terna..

Los partidos que quedan hasta el parón navideño determinarán el balance de la primera vuelta liguera. «El calendario es complicado, pero la verdad es que todos los rivales lo son. En Tercera no hay partido fácil, y el duelo de esta tarde frente al Deusto tampoco lo será, pero hay hambre de victoria» concluye Calzón.