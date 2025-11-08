La UDA quiere recuperar la senda de la victoria ante un correoso San Ignacio

M. G. ARETXABALETA. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

La UDA encara hoy en Ibarra la décima jornada de Tercera RFEF con una meta clara. Intentará recuperar la senda de la victoria tras dos partidos sin ganar. Y no lo tendrá fácil, porque a partir de las 16.30 horas los de Unai Calzón se enfrentan a un siempre correoso San Ignacio, al que solo aventajan en tres puntos en la clasificación. Los vizcaínos están siendo muy irregulares y con cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, son capaces de lo mejor y de lo peor.

Los locales se han mostrado más constantes, pero tras encadenar cinco victorias consecutivas, las dos últimas jornadas solo han sumado un punto, y dada la igualdad que hay en la zona noble de la tabla (tres puntos de distancia entre el segundo y el noveno clasificado), hay que seguir sumando de tres en tres. Ganar hoy es importante, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo fin de semana visitarán al líder, un enrachado Portugalete.