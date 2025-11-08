Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Piña y ánimos en el vestuario de la UDA antes de saltar al césped. UDALA

Aretxabaleta

La UDA quiere recuperar la senda de la victoria ante un correoso San Ignacio

Entre el segundo y el noveno clasificado solo hay tres puntos de diferencia, prueba de la igualdad existente en la competición

M. G.

ARETXABALETA.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

La UDA encara hoy en Ibarra la décima jornada de Tercera RFEF con una meta clara. Intentará recuperar la senda de la victoria tras dos partidos sin ganar. Y no lo tendrá fácil, porque a partir de las 16.30 horas los de Unai Calzón se enfrentan a un siempre correoso San Ignacio, al que solo aventajan en tres puntos en la clasificación. Los vizcaínos están siendo muy irregulares y con cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, son capaces de lo mejor y de lo peor.

Los locales se han mostrado más constantes, pero tras encadenar cinco victorias consecutivas, las dos últimas jornadas solo han sumado un punto, y dada la igualdad que hay en la zona noble de la tabla (tres puntos de distancia entre el segundo y el noveno clasificado), hay que seguir sumando de tres en tres. Ganar hoy es importante, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo fin de semana visitarán al líder, un enrachado Portugalete.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La UDA quiere recuperar la senda de la victoria ante un correoso San Ignacio

La UDA quiere recuperar la senda de la victoria ante un correoso San Ignacio