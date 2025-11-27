Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una escena de la obra infantil.

Aretxabaleta

Teatro, vídeo animación y música el domingo 'Semaforoa' de Logela el domingo

M. G.

aRETXABALETA.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

La compañía Logela Multimedia traerá este domingo (17.00 horas) a Zaraia la obra infantil 'Semaforoa', un espectáculp multimedia que reúne teatro, vídeo animación, interacción y música. A través del juego y la participación, el público infantil descubrirá un mundo divertido y mágico que brilla, suena y late al ritmo de su imaginación.

«Eneko no hace caso a los semaforos... lo quiere todo ya sin esperar ni un segundo. Una desconocida, Amets, le sugiere tomarse la vida con calma y jugar más, pero él no le escucha. Cuando cruza con el semáforo en rojo, una luz gigantesca casi lo arrastra. Asustado, cae en un mundo onírico donde los personajes del semáforo cobran vida y le proponen una aventura. Eneko deberá decidir: seguir como siempre o escuchar a estas extrañas criaturas», adelantan desde Logela Multimedia.

