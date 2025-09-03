Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes del ayuntamiento, centros escolares, deporte extraescolar, UDA y Musika Eskola. OLIDEN

Aretxabaleta

Subvencionarán el 100% de la cuota de extraescolares a menores vulnerables

El Ayuntamiento de Aretxabaleta abre el plazo para solicitar las ayudas para menores de 16 para la ludoteca y para una segunda actividad

Kepa Oliden

Aretxabaleta

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11

El ayuntamiento ha lanzado una nueva edición de la convocatoria de ayudas para las actividades de tiempo libre de niños y adolescentes. Estas subvenciones ... tienen como objeto garantizar el derecho de los menores pertenecientes a familias vulnerables a participar y disfrutar de las actividades extraescolares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Subvencionarán el 100% de la cuota de extraescolares a menores vulnerables