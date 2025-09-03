Subvencionarán el 100% de la cuota de extraescolares a menores vulnerables

El ayuntamiento ha lanzado una nueva edición de la convocatoria de ayudas para las actividades de tiempo libre de niños y adolescentes. Estas subvenciones ... tienen como objeto garantizar el derecho de los menores pertenecientes a familias vulnerables a participar y disfrutar de las actividades extraescolares.

Las actividades que se podrán subvencionar en el curso 2025/2026 incluyen el servicio de ludoteca más una de las siguientes actividades: deporte escolar, danza vasca, pelota, UDA fútbol, voleibol y fútbol femenino de Arizmendi kirol elkartea o natación.

Condiciones

Un diagnóstico de bienestar emocional realizado en 2024 detectó la necesidad de conceder estas ayudas a menores

Podrán optar a las presentes subvenciones los menores de 16 años que se hallen empadronados en Aretxabaleta y cuyas familias sean perceptoras de ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ayuda de Emergencia Social (AES) o Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El plazo para presentar la solicitud de la subvención para garantizar el derecho al tiempo libre de los menores permanece abierto hasta el 30 de septiembre en el Registro General del Ayuntamiento, tanto presencial como telemáticamente.

Además del impreso de solicitud debidamente cumplimentado, los solicitantes deberán presentar la documentación acreditativa del abono de la inscripción, la de la percepción del IMV o la RGI y la declaración de la renta o el certificado de exención.

A quienes cumplan los requisitos se les abonará el 100 por cien de la cuota de las mencionadas actividades extraescolares.

Mediante la concesión de estas subvenciones para el ocio infantil y adolescente, el Ayuntamiento de Aretxabaleta busca promover la igualdad de oportunidades y trabajar la interculturalidad de los niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años, de diferentes procedencias y contextos.

Asimismo, quiere fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades de ocio y extraescolares.

Hoy por hoy, las actividades extraescolares generan un riesgo de brecha y exclusión entre niños, y niñas y adolescentes. La mayoría acuden a actividades fuera del horario escolar, pero quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad no tienen oportunidades.

Entre las necesidades planteadas por las y los adolescentes en el diagnóstico de bienestar emocional realizado en Aretxabaleta en 2024, se encuentra la concesión de ayudas a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad para la participación en actividades extraescolares.

Actuación de payasos mañana

Los payasos Porrotx eta Marimotots ofrecerán una actuación mañana viernes en el polideportivo Ibarra a las 18.00 horas. En el espectáculo titulado 'Ostirala iritsi da' hoy es un día especial en la escuela. Porrotx, Marimotots, Pupu, Lore y amigos asistentes pasarán junto al profesor Txapas su último día de trabajo.