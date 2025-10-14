Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
El proceso de elaboración del plan de revitalización del euskera Aroa arrancó en otoño de 2024. DV

Aretxabaleta

Solicitan voluntarios para mejorar el paisaje lingüístico en bares y comercios

Convocan una reunión este jueves en la sala Karmele Igartua (17.00) en el marco del plan Aroa de revitalización del euskara en el municipio

Kepa Oliden

Aretxabaleta

Martes, 14 de octubre 2025, 20:40

Comenta

El Ayuntamiento se ha propuesto constituir una red de voluntarios que ayuden a mejorar el paisaje lingüístico en el sector del comercio, la hostelería ... y los servicios. Se trata de una iniciativa enmarcada dentro del plan de revitalización del euskara Aroa, y tiene por objeto reunir a voluntarios que faciliten la redacción en euskara de la rotulación, cartelería y demás contenidos para uso público de los establecimientos hosteleros y comerciales, como menús, ofertas...

