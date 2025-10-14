Solicitan voluntarios para mejorar el paisaje lingüístico en bares y comercios

El Ayuntamiento se ha propuesto constituir una red de voluntarios que ayuden a mejorar el paisaje lingüístico en el sector del comercio, la hostelería ... y los servicios. Se trata de una iniciativa enmarcada dentro del plan de revitalización del euskara Aroa, y tiene por objeto reunir a voluntarios que faciliten la redacción en euskara de la rotulación, cartelería y demás contenidos para uso público de los establecimientos hosteleros y comerciales, como menús, ofertas...

El consistorio hace un llamamiento a todos los voluntarios dispuestos a colaborar en la iniciativa a asistir a una reunión que tendrá lugar este jueves 16 en la sala Karmele Igartua del convento a las 17.00 horas.

Plan Aroa

El Ayuntamiento de Aretxabaleta puso en marcha en otoño de 2024 el proceso de elaboración del plan de revitalización del euskera Aroa, en colaboración con diferentes ciudadanos y agentes. Uno de los principales preocupaciones de los participantes en el mismo fue la cada vez menor presencia del euskera en los ámbitos del comercio, la hostelería y los servicios.

Una vez finalizado el proceso, el ayuntamiento, Loramendi Euskara Elkartea y varios ciudadanos y ciudadanas que participaron en la elaboración Plan Aroa han constituido la Mesa del Euskera del municipio.

Esta mesa tendrá como punto de partida el ámbito del comercio, la hostelería y los servicios, así como la incidencia en el paisaje lingüístico y los hábitos del municipio. Es con ese motivo que se pretende constituir la mencionada red de voluntarios que faciliten la redacción en euskera de textos públicos en comercios y bares.

Este proyecto contará con dos tipos de participantes: por un lado, comerciantes y hosteleros que quieran potenciar el uso del euskera y, por otro lado, ciudadanos que estén dispuestos a colaborar en la consecución de este objetivo.

Todos ellos están convocados a la reunión que tendrá lugar en el recientemente inaugurado edificio del convento.

El compromiso principal que asumirán hosteleros y comerciantes será, en colaboración con la persona voluntaria, poner el paisaje lingüístico de su establecimiento en euskera o dando prioridad al euskera.

Este proyecto supondrá una serie de beneficios para el comercio y los hosteleros. Ofrecer un mejor servicio a los clientes, recibir una valoración positiva a su favor... En cuanto al voluntariado, podrá participar en esta tarea cualquier persona con capacidad de escribir en euskera. Será tarea del voluntario ayudar al propietario del negocio a traducir el paisaje lingüístico al euskera o a escribirlo en euskera.

Todo ello redundará en beneficio del voluntariado, por un lado, en su contribución al euskera como agente activo en la normalización lingüística y, por otro, en su contribución al incremento de las oportunidades de vivir en euskera en el municipio de Aretxabaleta.