Reforzarán el sistema de limpieza viaria con más recursos y maquinaria nueva

Se han recogido las mejoras en las condiciones laborales de los operarios.

Kepa Oliden Aretxabaleta. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

El ayuntamiento reforzará el servicio de limpieza viaria incrementando sus recursos económicos en más de un treinta por ciento y renovando el parque de maquinaria. El consistorio ha sacado a licitación este servicio con un coste máximo de 595.987 euros, lo que supone un incremento del 32% con respecto a la licitación del 2023 y un 75 por ciento con respecto a la de 2017.

El parque de maquinaria experimentará asimismo una importante renovación. El consistorio ha anunciado que se realizará «un especial esfuerzo» para modernizar los vehículos utilizados, con una inversión estimada en 5 años de 474.430 euros.

Barredora eléctrica

Han detallado que se sustituirá la actual barredora diesel por una barredora totalmente eléctrica. Con ello el ayuntamiento pretende «eliminar la utilización de combustibles fósiles y conseguir una disminución del ruido de alrededor del 30 por ciento» con respecto una barredora diesel.

También se incorporará un camión cisterna multifunción que servirá para limpieza a presión manual de aceras, parques infantiles, escaleras... pero que añadirá también un baldeo mecánico para la limpieza de las calles. Esto último «ayudará en determinados momentos a mantener más limpias las calles del entorno de los bares».

La última de las inversiones que se contemplan es la de una barredora semiautomática que está «especialmente diseñada para aceras y para la recogida de elemento pequeños como cristales que de otra manera son difíciles de recoger».

La licitación concluirá al final de año y se espera que al comienzo del siguiente esté adjudicada. Desde el consistorio avisan que «se necesita un pequeño periodo para la adquisición de nueva maquinaria y se espera que para primavera el servicio esté plenamente activo».

La licitación el nuevo servicio de limpieza viaria del municipio es para un periodo de 4 años prorrogable uno más.

En los últimos años han sido tres las licitaciones de este servicio que se han realizado. En cada una de ellas, por diferentes motivos, el coste del servicio se ha ido incrementando notablemente. Así, el coste anual de la limpieza viaria era de 343.339 euros en 2017, que se incrementó a 451.984 euros en la licitación de 2023 debido al aumento del coste de personal.

Hasta ahora han sido 4 entre semana, 3 los sábados y 2 los domingos las personas que han prestado el servicio de limpieza, y a ellas se le han sumado una barredora y un hidro-limpiador manual.

En el último años «se ha incrementado el control» del servicio por parte del ayuntamiento, y se han reforzado algunos servicios. No obstante, admiten en el ayuntamiento, «todavía hay un amplio margen de mejora del servicio que, con esta nueva licitación, se pretende solventar».

Por ello, se han incrementado notablemente los recursos que se van a dedicar a la limpieza viaria que se traducirán en el mencionado notable incremento del gasto.

Condiciones laborales

Las mejoras se materializarán en diferentes direcciones. Así, en el capítulo de personal se han recogido las mejoras en las condiciones laborales recogidas en la última revisión del convenio laboral correspondiente.

Por otra parte, se ha añadido una persona en el periodo de octubre a mayo para la limpieza en general pero especialmente de hojas y sumideros. Así se pretende solventar los problemas que se crean en este periodo del año.

Por otra parte, se reforzará los días posteriores a las celebraciones de las diferentes fiestas para intentar conseguir que las calles y parques vuelvan a la normalidad lo antes posibles después de esas los eventos festivos.