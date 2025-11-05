Reconocimiento a todas las juntas directivas de Basotxo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Es de bien nacidos ser agradecidos y en Basotxo lo son, por eso aprovechando su semana cultural han reconocido públicamente la labor realizada en el seno de la asociación de jubilados por las anteriores juntas directivas. Voluntarios y voluntarias que han estado animando desde distintos ámbitos a sacarle todo el partido a la jubilación con actividades que incentivan el desarrollo social, personal e intelectual. En un acto celebrado en la sala Karmele Igartua del convento se agradeció a las y los exdirecticvos presentes y ausentes su labor y su compromiso.