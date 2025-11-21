Reconocimiento a 20 alumnos de Dual Avanzado de ALE

Veinte estudiantes de Aretxabaleta Lanbide Eskola que participan en el programa Dual Avanzado han recibido un reconocimiento este semana en un acto celebrado en el ... centro de Formación Profesional.

Este modelo combina la formación teórica con la experiencia laboral en empresas, ofreciendo al alumnado una oportunidad única para desarrollarse de manera completa en el ámbito técnico y profesional.

El alumnado reconocido pertenece a las familias profesionales de mecanizado, automación, electromecánica y calderería. Gracias a la combinación del aprendizaje en el aula y el trabajo diario en las empresas, han demostrado compromiso, profesionalidad y una clara vocación hacia su futuro laboral.

Aretxabaleta Lanbide Eskola ha expresado su más sincero agradecimiento a todas las empresas que han hecho posible este programa durante este curso. Gracias a su disposición, acompañamiento y confianza, nuestros estudiantes han podido vivir una experiencia real y enriquecedora en el mundo laboral.

Las empresas participantes han sido: Autos Ribeloga, S.L. Caldereria Lotu S.L. Ial Garajea, S.L., Bergara Pneumatikoak, Parra Mekanizatuak, Ulma Hormigón Polímero, S.Coop., Baster tratamientos S.L., Automóviles Markiegi, Feu Vert Ibérica S.A., Avanza Movilidad Gipuzkoa S.A., Fagor Industrial, S.Coop., Udalaitz, S.L., Lugaritz Autoak, S.L., Automóviles Lerun, S.L., Leo Motorrak S.L., Ulma Forja S.Coop., U.Z., S.Coop. y Txetxu Motor

Gracias a la implicación de todas ellas, los estudiantes del centro aretxabaltarra de FP «no solo han fortalecido sus competencias técnicas, sino también habilidades esenciales en el ámbito laboral, como la responsabilidad, la autonomía y el trabajo en equipo» han señalado desde la dirección de ALE.

El acto celebrado esta semana ha sido un «reconocimiento al esfuerzo del alumnado y a la implicación de las empresas colaboradoras».