El plazo para participar en el 19º Huhezinema finalizará el 16 de noviembre

El Diario Vasco aretxabaleta. Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01

Permanece abierto hasta el 16 de noviembre el plazo para participar en la 19 edición del Festival de Cortometrajes Vascos Huhezinema. Este año, el festival se celebrará del 21 al 23 de enero en el cine de la casa de cultura Arkupe.

La principal característica que diferencia a este festival de los demás es que, cada año, un nuevo grupo de estudiantes del Grado de Comunicación Audiovisual de Mondragon Unibertsitatea participa en la organización.

El certamen contará con tres categorías: sección oficial, sección de estudiantes y videoclips.

Cada finalista seleccionado como finalista en la sección oficial recibirá 150 euros. El ganador del Premio Huhezinema se llevará 650 euros.

En la sección de estudiantes, el premio a la mejor película estará dotado con 300 euros, y habrá un Premio MU de 200 euros al mejor trabajo realizado por los estudiantes de Mondragon Unibertsitatea.

El premio al mejor videoclip será de 300 euros.

En cada una de las tres categorías se concederá además un 'Premio del Público' valorado en 100 euros.

Desde la organización avisan que, asimismo, es posible que haya más premios, siempre y cuando se reciba la ayuda de patrocinadores.