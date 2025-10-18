La plaza Andra Mari estrenará 'look' en 2026

K.O. aretxabaleta. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09 Comenta Compartir

La plaza Andra Mari lucirá totalmente renovada para la próxima primavera. Equipamiento deportivo, con porterías de futbito y canastas de baloncesto, bancos y jardineras, configurarán este céntrico espacio ahora sumido en obras. Pero estas no corresponden aún a las de la proyectada por el ayuntamiento. Porque, como apuntan desde el consistorio, esta plaza está siendo objeto de una obra de gran envergadura, que se está ejecutando en dos fases: la primera, a cargo de la comunidad de garajes de Andramari, y la segunda, la urbanización propiamente, a cargo del Ayuntamiento.

El grave problema de filtraciones de humedades que sufrían los garajes subterráneos del barrio, llevó a los propietarios a embarcarse en un proyecto para la impermeabilización de la solera de la plaza. Un proyecto cuyas obras de ejecución arrancaban antes de verano y que tienen por objeto extender una tela asfáltica para garantizar la estanqueidad de la de la plaza situada encima de los garajes, así como la adecuación de los garajes a la normativa vigente.

Proyecto de urbanización

Por otra parte, en abril de 2024 el ayuntamiento encargó el proyecto relativo a la urbanización de la plaza, que sustituía al anterior. Proyecto que, terminado casi en su totalidad, ha estado condicionado por los cambios derivados de la ejecución de la parte superficial de la obra de los garajes.

Las circunstancias especiales de la ejecución de las obras de la plaza por parte de los propietarios, junto con el interés del Ayuntamiento en que se mejoren los aparcamientos comunitarios, condujeron a la firma de un convenio entre ambas partes. Dicho convenio contempla una aportación municipal de 118.500 euros destinada a la ejecución de la capa superficial de los garajes.

La urbanización de la nueva plaza se ejecutará una vez concluyan las obras de adecuación de los garajes. Según el concejal de Urbanismo Ion Albizu, estas obras podrían comenzar a primeros de 2026 y prolongarse por espacio de 3 ó 4 meses.

La urbanización de la nueva plaza abarcará toda la zona comprendida entre las calles Andramari y Mitarte (incluida la ampliación del pasillo que conecta ambas vías a la altura de la antigua farmacia), hasta la plaza Gernika, e incluirá también toda la calle situada entre el antiguo Eroski y la plaza Ilargi.

En la zona de la cancha se acondicionará toda la superficie, incluyendo los elementos deportivos, jardineras, gradas y demás mobiliario urbano.

La solución elegida consiste en un planteamiento que busca que el espacio sea lo más polivalente posible, sin limitarse únicamente a una pista deportiva. Por este motivo, se ha prestado especial atención a la accesibilidad y a la conectividad con el resto de plazas y calles.

Dado que la mayor parte de la plaza cuenta con aparcamiento subterráneo y resulta imposible añadir zonas verdes, se habilitará un área de descanso y sombra que dispondrá de un pavimento transitable, permeable y de apariencia verde.

En cuanto a la calle situada entre el antiguo Eroski y la plaza Ilargi, se urbanizará para convertirla en una plataforma única, con una estética y un funcionamiento similares al pavimento existente en la calle Mitarte, y concediendo mayor prioridad y seguridad a los peatones.

Todo ello de la plaza contará con un presupuesto aproximado de 325.000 euros, que será ejecutado por la empresa adjudicataria de la licitación que el Ayuntamiento publicará en unas dos o tres semanas.