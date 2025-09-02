La nueva aplicación 'Aretxabaletaklik' reemplazará a la anterior 'Aretxabaletapp'

El Diario Vasco Aretxabaleta. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La nueva aplicación para teléfonos móviles 'Aretxabaletaklik' reemplazará a la anterior 'Aretxabaletapp', que dejará de estar operativa. La nueva herramienta ofrecerá una amplia gama de funcionalidades, entre otras leer las publicaciones y estar al día de las noticias del municipio; consultar la agenda y los eventos, reservar espacios y materiales; buscar agentes locales y seguir sus perfiles para recibir directamente su información; responder cuestionarios; comunicarse mediante mensajería; visionar vídeos; comunicar las incidencias en el municipio, acceder a documentos...

El Ayuntamiento de Aretxabaleta ha puesto en marcha la nueva aplicación Aretxabaletaklik en colaboración con los agentes locales. Los que ya se han sumado al proyecto y cuyos perfiles se pueden seguir de 'Aretxabaletaklik' son: Jaiki elkartea, Lekaixoka, Uda, Gu Haziak Gara, Arlutz Xake, Kuartela, Loramendi elkartea, Hiruatx, DebaTEA, Basotxo, Aratz, Aretxarte, Leizarra música y danza, Arientzako kanpai joleak, UDA Hirutxirlo, Kurtzebarri BHI, Arizmendi y Loramendi txistu taldea.

La aplicación se puede descargar gratuitamente a través de Google Play (Android) o App Store (iOS). Paralelamente el ayuntamiento ha creado la web www.aretxabaletaklik.eus donde se podrá consultar de manera cómoda y centralizada toda la información sobre los eventos y actividades organizados en el municipio.