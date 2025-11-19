El marcha la tarjeta digital mediante NIK en el polideportivo de Ibarra

M. G. ARETXABALETA. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Ya es posible acceder al polideportivo de Ibarra mediante la tarjeta digital NIK. Este sistema supone un nuevo avance en la digitalización de las instalaciones municipales y ofrece a las personas usuarias un acceso más rápido, cómodo y seguro..

La ciudadanía puede activar la tarjeta digital NIK en su teléfono móvil, sin necesidad de tarjeta de plástico, y utilizar así los accesos automáticos del polideportivo. Se trata de un sistema de identificación digital segura promovido por el Gobierno Vasco, que integra diversos servicios, como la identificación, las entradas y la recepción de notificaciones. De esta forma además de acceder de manera más sencilla e intuitiva al polideportivo, las y los usuarios pueden mantenerse informados sobre las novedades.

Para activar el acceso digital hay que descargarse la aplicación, identificarse mediante BakQ, Izenpe o el DNI electrónico y añadir la tarjeta correspondiente.