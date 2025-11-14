Llaman a la ciudadanía al rodaje del spot navideño este domingo en la calle Mitarte

AretxabaletaLlaman a la ciudadanía al rodaje del spot navideño este domingo en la calle Mitarte
El Diario Vasco
Aretxabaleta.
Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:04
El actor aretxabaltarra Kepa Errasti ha realizado un llamamiento ciudadano a participar este domingo a las 12.00 en un parte del rodaje del ... tradicional spot navideño que promueven los comerciantes locales. La cita será al comienzo de la calle, en la cuesta de la panadería, con la idea de emprender un carrera multitudinaria calle abajo. Errasti confía en que la respuesta popular sea masiva, como en ocasiones anteriores, con la participación de niños, jóvenes, mayores...
