Leintz Eskola Kiroleko ekintzak bihar hasten dira Aretxabaletan eta Arrasaten

AretxabaletaLeintz Eskola Kiroleko ekintzak bihar hasten dira Aretxabaletan eta Arrasaten
Osteguna, 23 urria 2025, 20:20
Bihar larunbatean, urriaren 25ean, hasiko dira Leintz Eskola Kiroleko asteburuetako ekintzak. Hainbat ekintza izango dira egun horreta. Alde batetik, LH 1-2. mailako ikasleek Jolashezi-ko lehen topaketa ospatuko dute Aretxabaletako Ibarra kiroldegian.
Bestalde, LH 3-4. mailako ikasleek eskubaloiko topaketa izango dute Musakolako kiroldegian Arrasate Eskubaloi elkartearekin elkarlanean.
Eta bukatzeko, LH 5-6. mailakoek eskaladaz gozatzeko aukera izango dute Ibarra kiroldegiko boulderrean.