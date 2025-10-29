Las labores de asfaltado de la calle Araba Ibilbidea comenzará hoy jueves

El Diario Vasco aretxabaleta. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40 Comenta Compartir

Las labores de asfaltado proyectadas por el ayuntamiento comenzarán hoy jueves 30 en la calle Araba Ibilbidea, y proseguirán en los próximos días por varias otras calles.

Por otro lado, el pasado martes empezaron los trabajos para instalar placas fotovoltaicas sobre la cubierta de la escuela Kurtzebarri.

Si la meteorología no lo impide, hoy comenzará el asfaltado de Araba Ibilbidea entre Belorrieta y Bizkaia kalea, Y mañana viernes 31 se llevarán a cabo labores de pintado de la calzada en Araba Ibilbidea, lo que obligará a cerrar al tráfico esta vía. Además mañana viernes los trabajos de asfaltado se desarrollarán entre Belorrieta y Zaraia, y se suprimirán los aparcamientos hasta el 6 de noviembre. Y el lunes día 3 se asfaltará el tramo comprendido entre las calles Belorrieta y Errekabarren, y no se podrá aparcar hasta el día 10 aproximadamente.