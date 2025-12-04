«Kepa es un crack, este año se ha superado»

«Es brutal, muy emotivo, genial, extraordinario, realmente bonito, me ha llegado al corazón, me ha encantado...» Desde el miércoles no se habla de otra ... cosa en Aretxabaleta. Hay unanimidad en que el 'spot navideño' de este año «va a ser difícil de superar», en que Kepa Errasti «es un crack y lo borda» y en que la veterana Angelines, que años atrás regentó una tienda deultramarinos «aporta ese toque de verdad que aporta toda una vida detrás del mostrador, escuchando y aconsejando ».

El spot navideño producido por AZ Visual Media para el Ayuntamiento y la asociación de comerciantes Aretxarte es ya un clásico con mucho gancho, pero este año han rizado el rizo y el Forrest Gump aretxabaletarra ha traspasado fronteras. Kepa Errasti se mete de lleno en el personaje interpretado por Tom Hanks en la memorable película de Robert Zemeckis, pero dispuesto a correrlo todo por el comercio local, de cercanía, ese que sostiene la vida de los pueblos.

¡Cuidemos lo nuestro!

La mítica escena de la caja de bombones en el banco que protagonizan Errasti y Angelines conquista al espectador a la primera de cambio y la música y la narrativa que acompañan a Forrest/Errasti en su maratón a favor del comercio redondean el mensaje final. Ese 'Zaindu daigun geurie!' (¡Cuidemos lo nuestro!), recordando que apoyar el comercio de cercanía es una carrera que se gana entre todos y todas.

Kepa Errasti está siendo el centro de las alabanzas y no es para menos porque suya es la idea, el guión y además todos los años protagoniza el spot, siempre acompañado por comerciantes de Aretxabaleta,en esta ocasión de la veterana Angelines y otro buen número de 'dendaris' corriendo por las calles.

El anuncio, de tres minutos de duración, comienza con una secuencia compartida por Forrest Gump/Kepa Errasti recordándole a Angelines que «mi madre decía que, en estas fechas, se ponía un poco triste porque muchos comercios de toda la vida habían cerrado: la droguería de Loreto, la carnicería de Ramón y Mari Jose, la imprenta de Purita, la tienda de Angelines».Pero también decía que para seguir adelante, «había que mirar al futuro sin olvidar el pasado». Y por eso, un día, «no sé muy bien por qué, me levanté y, mirando hacia adelante... empecé a correr».

En su maratón a favor del comercio local corre por Arientza, Arkarazo, Izurieta e incluso por la cima de Kurtzebarri. Y así, poco a poco, la gente comienza a unirse al maratón del Forrest Gump atxabaltarra. Cientos de personas le secundan en su carrera. Y termina declarando: «Los comerciantes estarían orgullosos. Como dice mi madre, zaindu daigun geurie! (cuidemos lo nuestro)».

En apenas 24 horas 10.000 visualizaciones en youtube demuestran que Aretxarte y todos los comercios locales, han ganado la carrera de la sensibilización.