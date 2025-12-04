Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La veterana comerciante aretxabaletarra ya jubilada, Angelines, y Forrest Gump (Kepa Errasti) en la mítica escena del banco. FOTOS AZVISUAL MEDIA

Aretxabaleta

«Kepa es un crack, este año se ha superado»

El spot navideño que resucita a Forrest Gump para correr en favor del comercio local no para de recibir elogios, alcanzando 10.000 visualizaciones en tan solo 24 horas

Marian González Lizarralde

Aretxabaleta

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52

«Es brutal, muy emotivo, genial, extraordinario, realmente bonito, me ha llegado al corazón, me ha encantado...» Desde el miércoles no se habla de otra ... cosa en Aretxabaleta. Hay unanimidad en que el 'spot navideño' de este año «va a ser difícil de superar», en que Kepa Errasti «es un crack y lo borda» y en que la veterana Angelines, que años atrás regentó una tienda deultramarinos «aporta ese toque de verdad que aporta toda una vida detrás del mostrador, escuchando y aconsejando ».

