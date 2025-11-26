Ibarrondo y Madina lucharán por la Copa Regiones UEFA con la selección de Euskadi Mañana viajan a Castilla La Mancha con el combinado amateur en busca del pasaporte a la segunda fase de la eliminatoria estatal

Marian González Lizarralde Aretxabaleta. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

La principal competición de fútbol amateur continental, la Copa Regiones UEFA, tendrá representación de la UDA. La participación de hasta cuatro futbolistas del club en las distintas sesiones de entrenamiento convocadas por la Federación Vasca para construir el combinado que viajará mañana a Castilla La Mancha invitaba al optimismo. Pero no es fácil entrar en la terna final de 18 futbolistas, así que la convocatoria del aretxabaletarra Manex Ibarrondo y el antzuolarra Aimar Madina es un orgullo para la UDA y una satisfacción para los protagonistas, que ya preparan la maleta dispuestos a aprender y disfrutar de la experiencia.

La selección amateur de Euskadi parte mañana hacia Alcazar de San Juan (Ciudad Real) a disputar la primera fase de «una competición preciosa e ilusionante que presenta un desafío único». Euskadi no gana el torneo desde hace veinte años y la Federación se ha marcado como reto reeditarlo, quiere repetir la gesta de la temporada 2004-05 cuando conquistó el título después de imponerse en la finalísima de Proszowice (Polonia) al combinado Región Sudoeste de Bulgaria por 1-0. Se trata de un torneo continental en el que solo pueden participar jugadores sin ficha profesional, un regalo para los futbolistas y un espaldarazo a sus clubes.

Convocatoria Adur Alsua, bon Urrusolo y Jon Ortiz (Touring); Aitor Iriondo y Testimony Onukwuru (San Ignacio); Aimar Madina y Manex Ibarrondo (UD Aretxabaleta), Eneko Hernando (Durango); Oier Bernaola (Zamudio), Jon Sorazu y Unax Odriozola (Lagun Onak); Aimar Bustero, Oier Aldabe y Nicolás Díaz (Aurrera de Vitoria); Urbil Fraile (Pasaia); Ander Peón (Añorga) y Asier Imaz y Jon Ander Saralegi (Derio)

Partidos El sábado a las 10.00 Islas Baleares- Euskadi y a las 12.30 Castilla La Mancha- La Rioja. El domingo a las 10.00 La Rioja- Baleares y a las 12.30 Euskadi- Castilla la Mancha.

Copa regiones UEFA 17 selecciones autonómicas, compuestas por jugadores no profesionales, pelearán este fin de semana en las sedes de Navarra, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña y Aragón; por convertirse en uno de los ocho conjuntos que disputarán la Fase Intermedia los próximos 28 y 29 de enero de 2026 y la pugna definitiva del 27 de febrero al 1 de marzo.

Debut ante Baleares

El combinado euskaldun se medirá el sábado (10.00 horas) a Islas Baleares y el domingo (12.30 horas) al equipo anfitrión en el sector que se disputará en Castilla-La Mancha, en un grupo que completa La Rioja.

Diecisiete son las selecciones autonómicas que quieren recoger el testigo de Aragón que deslumbró la temporada 2024/25. De la primera fase saldrán ocho equipos clasificados que disputarán la fase intermedia entre el 28 y el 29 de enero y la pugna definitiva del 27 de febrero al 1 de marzo.

Debido a la competición de selecciones, este fin de semana no hay jornada de Tercera RFEF, categoría en la que militan los futbolistas. Un descanso que vendrá bien a la UDA que tras cinco victorias consecutivas, lleva cinco semanas sin poder ganar y el domingo jugó ante el Deusto el peor partido de la temporada en casa. La plantilla ha hecho autocrítica y quiere aprovechar el descanso competitivo para recargar pilas y recuperar la senda de la victoria. Quienes quieran seguir las andanzas de Manex y Aimar en directo podrán hacerlo a través de la web de la RFEF.