Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tras la clasificación, los 18 futbolistas convocados, el staff técnico y las familias que les acompañaron en Alcázar de San Juan posaron así de contentos. FOTOS EUSKAL FUTBOL FEDERAKUNDEA

Aretxabaleta

Ibarrondo y Madina logran con Euskadi el billete a la siguiente fase de la Copa Regiones UEFA

Los dos jugadores de la UDA han contado con la confianza de los seleccionadores en Alcázar de San Juan, siendo titulares en los dos partidos

Marian González Lizarralde

Aretxabaleta

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

Manex Ibarrondo y Aimar Madina ya están de nuevo en 'modo UDA' tras disfrutar de un un intenso y satisfactorio fin de semana en ... Castilla La Mancha con la selección de Euskadi amateur.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ibarrondo y Madina logran con Euskadi el billete a la siguiente fase de la Copa Regiones UEFA

Ibarrondo y Madina logran con Euskadi el billete a la siguiente fase de la Copa Regiones UEFA