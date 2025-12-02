Ibarrondo y Madina logran con Euskadi el billete a la siguiente fase de la Copa Regiones UEFA

Manex Ibarrondo y Aimar Madina ya están de nuevo en 'modo UDA' tras disfrutar de un un intenso y satisfactorio fin de semana en ... Castilla La Mancha con la selección de Euskadi amateur.

La obtención del pasaporte a la segunda fase de la Copa Regiones UEFA es todo un revulsivo para los dos futbolistas debagoeindarras, que saben que la mejor forma de estar en la convocatoria de la siguiente ronda es seguir dando el callo en su equipo. La UDA tiene un calendario muy exigente hasta fin de año, y el objetivo es volver al camino de la victoria este mismo fin de semana, en Azpeitia.

Ese es el próximo objetivo inmediato, pero, antes, toca hacer balance de un fin de semana con la selección de Euskadi que le Federación Vasca de fútbol ha calificado como «sobresaliente, nos deja con buenas sensaciones y la ilusión intacta de seguir avanzando en el torneo».

Una competición en la que el aretxabaletarra Manex Ibarrondo y el antzuolarra Aimar Madina han estado en el once inicial de Euskadi en los dos partidos disputados en Alcázar de San Juan, dejando excelentes sensaciones

Bajo la dirección de los seleccionadores Txema Añibarro y Lander Yurrebaso, el combinado vasco mostró «solidez, carácter competitivo y una notable capacidad para sobreponerse a los momentos más exigentes» destacan desde la federación.

El debut no pudo ser mejor: victoria por 0-2 frente a Baleares. Euskadi abrió el marcador gracias a Urbil Fraile, que aprovechó un saque de esquina para adelantar al equipo. Y Nico Díaz culminó una rápida contra para firmar el 0-2 definitivo y asegurar los tres primeros puntos del grupo con una gran acción individual.

Cuatro puntos de seis

El segundo encuentro fue más disputado, pero la selección volvió a exhibir determinación. Ante un rival exigente, Euskadi logró un empate 1-1 frente a Castilla La Mancha, rescatado en los instantes finales gracias a un gol de Testimony Onukwuru, que apareció cuando más lo necesitaba el equipo.

Con estos resultados —cuatro puntos de seis posibles— la selección logró su objetivo: clasificarse para la segunda ronda, que se disputará el 28 de enero, todavía con rival por determinar.

Euskadi no gana el torneo desde hace veinte años y quiere repetir la gesta de la temporada 2004-05 cuando conquistó el título después de imponerse en la finalísima de Proszowice (Polonia) al combinado Región Sudoeste de Bulgaria por 1-0.

Se trata de un torneo continental en el que solo pueden participar jugadores sin ficha profesional, un regalo para los futbolistas aficionados y un espaldarazo a sus clubes, en este caso para la UDA, orgullosa del papel de su jugadores.