«Tenemos muchas ganas de quitarnos el mal sabor de boca del partido de Zarautz

Con ilusión y muchas ganas de quitarse el mal sabor de boca que les dejó el estreno liguero en Zarautz. Así afronta este domingo, ... a partir de las 16.30 horas, el primer equipo de fútbol de la UDA, su debut liguero en Ibarra.

La tercera División no regala nada y los despistes se pagan, por eso el entrenador Unai Calzón quiere al equipo enchufado ante los durangarras. «En Zarautz estuvimos irreconocibles, ya fuera por el calor, por el campo, porque era el primer partido o por la juventud de l plantilla, no practicamos nuestro juego habitual, nos costó mucho hacer ocasiones, y ellos nos metieron el gol en una jugada desafortunada que nos penalizó mucho. Se llevaron el partido con muy poquito, lo más justo hubiera sido un empate» cuenta Unai.

Pero el fútbol es así, unos días te da y otros te quita, y ya han pasar página. De hecho, la plantilla ha trabajado muy bien toda la semana y tiene ganas de debutar en casa regalándole una victoria a la afición. Saben que no será fácil porque la Cultural es un histórico de Tercera que siempre aspira a estar arriba, pero confían en inaugurar el casillero de victorias.

Apoyo de la afición

El papel de la afición fue muy importante la temporada pasada para amarrar la permanencia, y esta campaña el equipo espera volver a contar con el apoyo de la gente. Para un club modesto como la UDA seguir en Tercera un año más es un premio. En la actualidad es el equipo de referencia de la comarca y quiere seguir siéndolo. La liga ya se ha puesto en marcha y los de Calzón buscan inaugurarla en casa con una victoria.