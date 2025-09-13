Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unai cree qe el equipo dará otra imagen este domingo por la tarde en Ibarra. UDALA

Aretxabaleta

«Tenemos muchas ganas de quitarnos el mal sabor de boca del partido de Zarautz

El primer equipo de la UDA recibe este domingo, a las 16.30, a la Cultural de Durango en su debut liguero en Ibarra

Marian González Lizarralde

Aretxabaleta

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:41

Con ilusión y muchas ganas de quitarse el mal sabor de boca que les dejó el estreno liguero en Zarautz. Así afronta este domingo, ... a partir de las 16.30 horas, el primer equipo de fútbol de la UDA, su debut liguero en Ibarra.

