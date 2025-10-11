Fútbol y solidaridad caminan juntos

Fútbol y solidaridad caminarán juntos esta tarde en Ibarra como colofón a un fin de semana repleto de guiños al pueblo palestino.

La UDA ... considera que «hay que educar a las nuevas generaciones en la justicia y la paz, y a no caer en el silencio cómplice» y ha dado un paso firme en el terreno social y humanitario con un buen número de actos simbólicos de denuncia del genocidio de Israel en la franja de Gaza con el mensaje 'Gure ahotsa, Palestinaren alde'.

En todos los partidos disputados en Ibarra se ha guardado un minuto de silencio, y en el entorno del campo de fútbol se han escrito los nombres de niños y niñas gazatíes asesinados.

Esta tarde, como colofón, el equipo de Tercera División saltará al campo portando la bandera palestina y los jugadores llevarán brazaletes negros en el partido que disputarán contra el Aurrera de Vitoria, a partir de las 16.30 horas.

Pero el club atxabaltarra además de alzar la voz en favor de la la población civil de Gaza y fomentar la educación en valores a través del deporte, ha solicitado a la afición que se una al grito de solidaridad, y participe en la cacerolada convocada en el descanso de la contienda, llevando ollas al campo de fútbol.

Ha enviado asimismo una carta a las familias del club en la que reafirma sus valores de solidaridad, unidad y respeto, y condena el genocidio que sufre el pueblo palestino. Denuncian que desde 2023 más de 20.000 niñas y niños han perdido la vida en Palestina y hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe con urgencia para poner fin a este sufrimiento. Reclama, a su vez, el respeto a los derechos humanos y a la paz.

Dos equipos en racha

Lo cierto es que el partido que cerrará los actos simbólicos del fin de semana promete, porque Ibarra cita a dos equipos enrachados. Tanto el Aurrera de Vitoria como la UDA (segundo y tercero respectivamente en la tabla) están de dulce. Los locales llevan tres triunfos consecutivos, además de un empate y una derrota, y los alaveses solo han perdido un partido, el disputado frente a la Real.

La distancia entre ambos equipos es de dos puntos, así que una victoria haría que los locales superasen a los vitorianos en una clasificación que encabeza el Portugalete, invicto hasta la fecha.

El entrenador Unai Calzón admite la complejidad del duelo, pero también las ganas de perpetuar la racha y darle una alegría a la afición, más en un partido tan especial como el de este domingo.

«El Aurrera es un equipo que defiende muy bien, que no deja espacios atrás y sale muy bien a la contra. Es un esquema que les está funcionando fenomenal y que tendremos que minimizar. Nuestra baza es un juego más combinativo y estar atentos a sus contras. Va a ser un partido complicado, puede que no tan bonito como los que son más abiertos, porque al defender en bloque medio bajo, no hay tantas ocasiones. Nuesto objetivo es claro: que los tres puntos se queden en casa». La UDA busca este domingo su cuarta victoria consecutiva.