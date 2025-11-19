Exposición de pinturas de Arrasate Margo Taldea en Arkupe Kultur Etxea

M. G. ARETXABALETA. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Diferentes estilos, temáticas y técnicas de un buen puñado de artistas de Arrasate Margo Taldea visten hasta el día 27 las paredes de la sala de exposiciones de Arkupe Kultur Etxea.

Paisajes, temas urbanos, retratos... acercan al público a la capacidad y habilidad artística de pintores y pintoras que desarrollan su afición por las artes plásticas agrupados bajos las siglas AMT.

De lunes a viernes el horario de la muestra aretxabaletarra es de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas y los sábados, de 11.00 a 13.00. Una aportunidad para viajar por diferentes técnicas y estilos, desde el abstracto realista, a la acuarela pasando por el óleo y los acrílicos.