«Es enriquecedor reunir en Aretxabaleta a personas de todos los rincones del mundo y convertir al municipio durante dos meses en epicentro de las ... lenguas minorizadas». Con estas palabras el alcalde Gari Iturbe daba la bienvenida a la veintena de personas que participan este año en el programa Aditu de la asociación Garabide con el objetivo de revitalizar otras lenguas minorizadas del mundo.

Toman parte en este programa representantes de las comunidades lingüísticas maya yucateca de México y maya kaqchikel de Guatemala, quechua de Bolivia y Ecuador, guaraní de Argentina y Bolivia , amazigh de Marruecos, náhuat o pipil de El Salvador, bubi de Guinea Ecuatorial, kreyòl de Haití, nasa de Colombia, niche oaxaca de México, mapuche de Chile...

En nombre de todos ellos, la mapuche Laura Ankafilu agradecía la «cálida acogida y la generosa disposición para abrirnos espacios de formación».

La asociación Garabide, con sede en Aretxabaleta, es una organización no gubernamental que desarrolla su labor en el ámbito de la cooperación, apoyando procesos de revitalización lingüística de lenguas minorizadas partiendo de la experiencia del euskera.

Durante mes y medio, los representantes de los distintos pueblos participantes en el programa Aditu recibirán una formación que «representa una oportunidad única para fortalecer la recuperación y la transmisión de nuestras lenguas ancestrales» decía Ankafilu. Y añadía que la «solidaridad y la reciprocidad y el compromiso del pueblo euskaldun con la revitalización lingüística se convierten en un ejemplo inspirador de cómo es posible avanzar de manera conjunta hacia la revalorización y continuidad de nuestras lenguas y culturas para la futuras generaciones. Recibimos vuestro acompañamiento con esperanza y gratitud, convencidos de que el camino compartido en la revitalización lingüística enriquece no solo a nuestro pueblo sino a toda la humanidad».

Regalos

El acto de bienvenida celebrado en el salón de pleno del Ayuntamiento de Aretxabaleta se acompañó de poesía en euskera de la desaparecida poetisa local Karmele Igartua que recitó el alcalde Iturbe.

Hubo también intercambio de regalos y música africana. Los mayas yucatecas mexicanos obsequiaron con una bandera de su comunidad al ayuntamiento, y Jonier, miembro del pueblo nasa de Colombia, hizo lo propio con diversos adornos y pulseras de la artesanía de su comunidad.

La música africana sonó por boca del representante del pueblo Bubi de Guinea Ecuatorial. Besako interpretó una romanza tradicional en legua bubi acompañado de un instrumento denominado botutu. «Originalmente son de cuerno pero yo he traído uno de madera», explicaba Besako.

Por su parte, el presidente de la asociación Garabide, Iñaki Martínez de Luna, tomó la palabra para realizar una apelación a «mantener un trabajo colaborativo y a tejer unas relaciones para aprender unos de otros» para así garantizar un futuro a las lenguas y culturas minorizadas.