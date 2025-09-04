Más energía solar en edificios públicos para avanzar en la transición energética

Aumentar la producción propia de energías renovables para avanzar hacia un gestión más limpia y eficiente de los edificios públicos. Ese es el 'leit ... motiv' de la instalación fotovoltaica que el Ayuntamiento ha acometido en la casa de cultura Arkupe y va a continuar en el tejado de Kurtzebarri Eskola.

Se busca reducir el gasto energético y dar nuevos pasos hacia la sostenibilidad, dejando atrás los combustibles fósiles» señalan desde el gobierno municipal.

En el caso de Arkupe, se ha acondicionado una planta solar con una potencia de 60 kW, capaz de generar unos 62.000 kWh anuales. Esta producción cubrirá el 30% del consumo total de la Casa de Cultura, lo que cobra especial relevancia desde que el año pasado se adaptó el sistema de calefacción a la aerotermia. Así las cosas, todos los consumos de la casa de cultura se han electrificiado, por lo que ya no requiere el uso de combustibles fósiles.

Según han explicado desde el consistorio, gracias a ello un tercio de toda la nergía consumida será producida in situ, desde el propio tejado.

Ahora en Kurtzebarri

Y en esa apuesta por la sostenibilidad, en breve el relevo pasará al tejado de la escuela Kurtzebarri. En este caso la instalación tendrá una potencia de 88 kW que ampliará la ya existente. «Se prevé que la energía generada cubra el 120% del consumo eléctrico del colegio, es decir, más energía que sus necesidades» han explicado desde el gobierno. Así el excedente generado podrá destinarse a otros edificios públicos, al polideportivo, por ejemplo, que tiene un elevado consumo.

Con estas actuaciones, el Conistorio reafirma su compromiso de aumentar la producción propia de energía limpia y reducir la dependencia de fuentes contaminantes. «Con ambos proyectos se va a disminuir el gasto energético de los edificios públicos y se va a dar un nuevo paso hacia la sostenibilidad» han recalcado desde el Ayuntamiento.