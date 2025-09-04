Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista aérea de la instalación de placas solares acometida por el Ayuntamiento en la cubierta de la casa de cultura Arkupe. ARETXABALETAKO UDALA

Aretxabaleta

Más energía solar en edificios públicos para avanzar en la transición energética

La casa de cultura Arkupe ha estrenado placas fotovoltaicas y en breve empezarán los trabajos en Kurtzebarri Eskola

Marian González Lizarralde

Aretxabaleta

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

Aumentar la producción propia de energías renovables para avanzar hacia un gestión más limpia y eficiente de los edificios públicos. Ese es el 'leit ... motiv' de la instalación fotovoltaica que el Ayuntamiento ha acometido en la casa de cultura Arkupe y va a continuar en el tejado de Kurtzebarri Eskola.

